Ербол Салихбаев назначен директором департамента развития водосберегающих технологий Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.

Салихбаев родился в 1989 году в Туркестанской области. Он окончил Казахский национальный технический университет имени К. И. Сатпаева по специальности «Технологические машины и оборудование», а также Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова по специальности «Водные ресурсы и водопользование».

Трудовую деятельность начал в 2012 году, занимая должность заместителя директора ТОО «Ер-Серік 2» в Шардаре. Позже стал исполнительным директором компании.

С 2014 года работал в системе РГП «Казводхоз», где прошел путь от ведущего специалиста до руководителя нескольких департаментов. В разные годы возглавлял департамент орошаемых земель, а затем руководил подразделениями, отвечавшими за эксплуатацию объектов и водопользование.

С 2022 года и до нового назначения Ербол Салихбаев занимал должность заместителя генерального директора РГП «Казводхоз» по эксплуатации.

В новой должности он будет курировать развитие водосберегающих технологий, что является одним из ключевых направлений государственной политики в сфере эффективного использования водных ресурсов.