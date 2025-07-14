В Минводы опровергли информацию о нехватке поливной воды в Туркестанской области
По данным ведомства, с начала вегетационного сезона аграриям Жетысайского района уже подано 236,1 млн кубометров воды.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Министерстве водных ресурсов и ирригации РК опровергли сообщения о том, что фермеры Жетысайского района Туркестанской области остаются без поливной воды с начала лета, передает BAQ.KZ.
По данным ведомства, с начала вегетационного сезона аграриям Жетысайского района уже подано 236,1 млн кубометров воды. Полив осуществляется через магистральный канал "Достық", который находится в ведении Туркестанского филиала РГП "Казводхоз" и обеспечивает оросительной водой 84,3 тыс. гектаров сельхозугодий.
Как сообщили в Минводы, в начале июля планировалось подавать по каналу до 80 кубометров воды в секунду, однако фактический объем составил 50 кубометров в секунду из-за нестабильной гидрологической ситуации в верховьях Сырдарьи. В настоящее время подача воды составляет 32 кубометра в секунду, и осуществляется поочередный полив полей.
Отмечается, что полив получают только те хозяйства, которые заключили договоры с РГП "Казводхоз". Всего с начала сезона в пять южных областей Казахстана было подано свыше 5,35 млрд кубометров поливной воды, из них 1,79 млрд - в Туркестанскую область.
Кроме того, в рамках подготовки к посевной в Жетысайском районе было промыто 50 тыс. гектаров почвы. Для этих целей подали более 125 млн кубометров воды.
"Напомним, что в этом году поливной период на юге Казахстана стартовал на 20 дней раньше. Причиной этому стали погодные условия и высокая температура. При этом, благодаря ранней подаче поливной воды, аграрии Туркестанской области в середине апреля собрали первый урожай капусты, в последней декаде мая – первый урожай дыни и арбузов, в июне – первый урожай баклажанов", - сообщили в ведомстве.
Самое читаемое
- В Костанайской области в 2 раза выросло производство круп
- Кыргызстанец непристойно оскорбил казашек — мужчину задержали
- Более 860 тысяч туристов посетили Конаев этим летом
- Пожар в столице Турции: люди спасались через балконы, погибли три человека
- Гроссмейстер возглавила молодежную аналитику: Гүлісхан Нахбаева — новая глава НИЦ