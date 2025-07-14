В Министерстве водных ресурсов и ирригации РК опровергли сообщения о том, что фермеры Жетысайского района Туркестанской области остаются без поливной воды с начала лета, передает BAQ.KZ.

По данным ведомства, с начала вегетационного сезона аграриям Жетысайского района уже подано 236,1 млн кубометров воды. Полив осуществляется через магистральный канал "Достық", который находится в ведении Туркестанского филиала РГП "Казводхоз" и обеспечивает оросительной водой 84,3 тыс. гектаров сельхозугодий.

Как сообщили в Минводы, в начале июля планировалось подавать по каналу до 80 кубометров воды в секунду, однако фактический объем составил 50 кубометров в секунду из-за нестабильной гидрологической ситуации в верховьях Сырдарьи. В настоящее время подача воды составляет 32 кубометра в секунду, и осуществляется поочередный полив полей.

Отмечается, что полив получают только те хозяйства, которые заключили договоры с РГП "Казводхоз". Всего с начала сезона в пять южных областей Казахстана было подано свыше 5,35 млрд кубометров поливной воды, из них 1,79 млрд - в Туркестанскую область.

Кроме того, в рамках подготовки к посевной в Жетысайском районе было промыто 50 тыс. гектаров почвы. Для этих целей подали более 125 млн кубометров воды.