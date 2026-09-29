В Минводы рассказали, как снизят зависимость от трансграничных рек

Казахстан планирует использовать подземные воды в качестве стратегического резерва для укрепления водной безопасности и снижения зависимости от трансграничных рек. Об этом на брифинге в СЦК сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации РК Талгат Момышов, передает BAQ.KZ.

В ходе брифинга у вице-министра спросили, как Казахстан намерен развивать подземные воды в качестве стратегического резерва на фоне изменения климата, сокращения водных ресурсов и зависимости страны от трансграничных рек.

По словам Талгата Момышова, основные направления в этой сфере планируется закрепить в Концепции комплексного использования и управления подземными водами на 2027-2040 годы.

«Мы надеемся, что эта концепция покажет все наши перспективы до 2040 года и имеющиеся резервы. Мы хотим изучить их и определить, где находятся основные запасы подземных вод. Это необходимо для укрепления водной безопасности и снижения зависимости от трансграничных рек», – сказал Талгат Момышов.

Вице-министр подчеркнул, что речь идет не просто об увеличении объемов использования подземных вод.

«Основная задача – не просто увеличить объем добычи, а создать систему стратегического резерва, который можно использовать для питьевого водоснабжения, сельского хозяйства и дополнительного обеспечения в периоды дефицита поверхностных вод. Как вы знаете, такие случаи у нас были», – отметил он.

По словам Момышова, проект концепции планируется внести в Правительство до конца текущего года. В документе будут закреплены стратегические направления развития и использования подземных вод до 2040 года.