Новые правила строительства возле рек, озер и водохранилищ начнут действовать в Казахстане с 1 января 2027 года. Для участков за пределами населенных пунктов, где водоохранные границы еще не определены, Водный кодекс устанавливает расстояния в 35, 300 и 500 метров в зависимости от типа территории и водоема, передает BAQ.KZ.

Речь идет о водоохранных зонах и полосах. Их устанавливают для защиты водоемов от загрязнения, засорения и истощения, сохранения водных экосистем, растительного и животного мира. При этом зона и полоса имеют разный режим.

Водоохранная зона охватывает территорию рядом с водоемом, где хозяйственная деятельность ограничена. Водоохранная полоса расположена непосредственно у воды, поэтому требования там строже.

В пределах такой полосы нельзя строить и эксплуатировать здания и сооружения, кроме случаев, прямо предусмотренных Водным кодексом. Исключения предусмотрены для отдельных водозаборных и водохозяйственных объектов, мостов, причалов, портов, пирсов и других сооружений, необходимых для эксплуатации и охраны водоемов.

Поэтому наличие участка в собственности еще не означает, что его можно застраивать без учета водоохранных границ.

Что заработает с 2027 года

Сейчас водоохранные зоны и полосы устанавливают местные исполнительные органы.

По новому Водному кодексу акиматы должны до 10 июня 2027 года определить их на водных объектах внутри населенных пунктов. Эти границы затем будут учитывать при планировании территорий, выделении земельных участков и строительстве.

За пределами городов и сел порядок будет другим.

С 1 января 2027 года вступит в силу статья 87 Водного кодекса. Если официальных границ там еще нет и отсутствуют естественные или искусственные препятствия, перехватывающие поверхностный сток, расстояния начнут определять непосредственно по Кодексу.

В министерстве отдельно обращают внимание на этот момент.

Даже если официально границы ещё не установлены, требования закона будут действовать автоматически.

Для рек и русловых водохранилищ внешняя граница водоохранной зоны составит 500 метров.

Для наливных водохранилищ и озер площадью до 2 квадратных километров предусмотрено 300 метров. Если площадь превышает 2 квадратных километра, расстояние составит 500 метров.

Отсчет ведется от соответствующего уровня воды, установленного статьей 87 Водного кодекса.

При этом 300 и 500 метров не означают полный запрет на любую деятельность. Это границы территории со специальным режимом.

Где действует правило 35 метров

Отдельные требования предусмотрены для водоохранной полосы. Для территорий, подпадающих под статью 87, ее внешняя граница устанавливается на расстоянии 35 метров от соответствующего уровня воды.

Но воспринимать эту цифру как единое правило для любого берега нельзя. В Кодексе предусмотрены специальные условия расчета ширины полосы. Если она превышает 200 метров, внешней границей считается линия в 200 метрах от уреза воды при среднемноголетнем меженном уровне.

Поэтому одного универсального расстояния, которое подходило бы для любого земельного участка возле воды, нет. Все зависит от конкретного водоема, расположения земли и уже установленных границ.

Если они утверждены, собственник должен соблюдать действующий режим. Если участок расположен за пределами населенного пункта, а границы пока не определены, с 1 января 2027 года будут действовать нормы статьи 87.

Информация об установленных водоохранных зонах и полосах должна появляться в государственных информационных системах и на публичной кадастровой карте.

В Минводы советуют проверять эти сведения заранее.

Перед приобретением земельного участка или началом строительства вблизи водного объекта рекомендуется проверить его расположение относительно установленной водоохранной зоны и полосы.

Это позволит еще до покупки земли или начала работ понять, какие ограничения распространяются на конкретный участок.