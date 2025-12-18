Вице-министр юстиции РК Ботагоз Жакселекова на пленарном заседании Сената прокомментировала поправки, предусматривающие запрет пропаганды ЛГБТ, передает BAQ.KZ.

По ее словам, Казахстан является участником ряда международных договоров, включая Международный пакт о гражданских и политических правах, которые допускают ограничение свободы выражения мнений при наличии законных оснований.

"Международное право позволяет ограничивать право на высказывание мнения, если такие ограничения закреплены в законе и направлены на защиту государственной безопасности, общественного порядка, нравственности и здоровья", — отметила Жакселекова.

Вице-министр подчеркнула, что принадлежность к ЛГБТ не является правонарушением и не влечет за собой ответственности ни по законодательству Казахстана, ни по нормам международного права.

"Это не является правонарушением. Ответственность за это мы не устанавливаем. Речь идет исключительно о пропаганде ЛГБТ, то есть о публичной пропаганде", — сказала она.

В завершение Ботагоз Жакселекова подчеркнула, что предлагаемые нормы соответствуют международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан.

Ранее Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов сообщил о проводимой работе ведомства по разъяснению изменений в законопроект.