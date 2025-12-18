В Минюсте прокомментировали поправки в закон о пропаганде ЛГБТ
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вице-министр юстиции РК Ботагоз Жакселекова на пленарном заседании Сената прокомментировала поправки, предусматривающие запрет пропаганды ЛГБТ, передает BAQ.KZ.
По ее словам, Казахстан является участником ряда международных договоров, включая Международный пакт о гражданских и политических правах, которые допускают ограничение свободы выражения мнений при наличии законных оснований.
"Международное право позволяет ограничивать право на высказывание мнения, если такие ограничения закреплены в законе и направлены на защиту государственной безопасности, общественного порядка, нравственности и здоровья", — отметила Жакселекова.
Вице-министр подчеркнула, что принадлежность к ЛГБТ не является правонарушением и не влечет за собой ответственности ни по законодательству Казахстана, ни по нормам международного права.
"Это не является правонарушением. Ответственность за это мы не устанавливаем. Речь идет исключительно о пропаганде ЛГБТ, то есть о публичной пропаганде", — сказала она.
В завершение Ботагоз Жакселекова подчеркнула, что предлагаемые нормы соответствуют международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан.
Ранее Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов сообщил о проводимой работе ведомства по разъяснению изменений в законопроект.
Самое читаемое
- Аэропорт Усть-Каменогорска оштрафован за монопольное завышение цен на топливо
- Прокуратура выявила нарушения в оплате труда преподавателей в ЗКО
- Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Японию
- Спустя 80 лет установлена личность девочки, погибшей при атомной бомбардировке Хиросимы
- Двое карагандинцев погибли при обрыве троса автокрана