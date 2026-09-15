В Минздраве напомнили о необходимости вакцинации младенцев от коклюша

Коклюш особенно опасен для детей в первые месяцы жизни, когда собственный иммунитет еще только формируется. В Министерстве здравоохранения напомнили о необходимости вовремя прививать ребенка и позаботиться о защите еще во время беременности, передает BAQ.KZ.

Первую защиту малыш получает еще до рождения. Во время беременности мама передает ребенку через плаценту антитела. Вакцинация беременной против коклюша повышает уровень таких антител и помогает защитить новорожденного после появления на свет.

При этом материнские антитела действуют временно и постепенно снижаются.

В Казахстане вакцинацию детей против коклюша начинают с двухмесячного возраста. Для формирования иммунитета ребенок должен получить все дозы, предусмотренные Национальным календарем профилактических прививок.

В Минздраве обращают внимание и на окружение малыша. Источником инфекции могут стать родители, старшие братья и сестры или другие члены семьи.

У взрослых и подростков коклюш нередко проходит в легкой форме и может проявляться обычным затяжным кашлем. Из-за этого человек может не обращаться к врачу, продолжая контактировать с младенцем.

Для маленького ребенка инфекция опасна риском тяжелого течения и осложнений.

Поэтому в первые месяцы жизни защита малыша зависит сразу от нескольких факторов. Это антитела, полученные от матери, своевременная вакцинация самого ребенка и состояние здоровья людей, которые находятся рядом с ним.