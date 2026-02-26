В Минздраве опровергли слухи о резком росте цен на лекарства в Казахстане
Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК опроверг информацию о якобы массовом подорожании лекарственных средств, распространяемую в социальных сетях, передает BAQ.KZ.
В ведомстве сообщили, что в 2025 году в стране действует обновлённый механизм государственного регулирования цен на препараты, направленный на прозрачность и предсказуемость их формирования. В настоящее время предельные цены установлены на 4994 торговых наименования лекарств. При этом 1707 безрецептурных препаратов выведены из госрегулирования и реализуются по рыночным принципам под постоянным мониторингом.
По итогам мониторинга в 20 регионах страны зафиксировано снижение цен:
в сентябре по сравнению с июнем подешевели 34% позиций в среднем на 7,8%;
в октябре снижение отмечено уже по 50% позиций в среднем на 11,1%.
Наибольшее удешевление зафиксировано по ряду востребованных препаратов:
Гепар комп. Хеель — на 41,2%,
Ревмоксикам® — на 32,5%,
Цефяпс — на 31,6%,
ВАЛМАК-Н — на 24,7%,
Зитмак® — на 20%.
В Комитете подчеркнули, что при выявлении фактов превышения предельных цен предусмотрена административная ответственность. Сообщить о нарушениях можно через мобильное приложение DariKZ или в региональные департаменты ведомства.
Граждан призвали ориентироваться на официальные источники информации и не доверять непроверенным сообщениям в соцсетях.
