В Минздраве рассказали о работе патронажных медсестер

За последние годы система медицинской помощи детям в Казахстане значительно укреплена и стала более ориентированной на комплексную поддержку семьи, передает BAQ.KZ.

В поликлиниках сформированы мультидисциплинарные команды, в состав которых входят педиатры, врачи общей практики, патронажные медицинские сестры, психологи и социальные работники. 

По данным ведомства, такой подход позволяет сопровождать ребёнка с первых дней жизни и своевременно оказывать не только медицинскую, но и социально-психологическую помощь.

Сегодня по стране работают около 4 тысяч патронажных медсестёр, которые ведут наблюдение за семьями по современной  модели патронажа. Это обеспечивает раннее выявление рисков для здоровья и развития ребёнка и повышает качество профилактической работы.

Вместе с тем, ключевая роль в сохранении здоровья детей принадлежит семье. Соблюдение простых, но эффективных правил позволяет значительно снизить риски заболеваний и обеспечить гармоничное развитие ребёнка:

• создание атмосферы заботы и внимательного отношения к потребностям малыша; 
• поддержка и поощрение грудного вскармливания; 
• регулярное прохождение профилактических осмотров; 
• строгое соблюдение национального календаря вакцинации.

