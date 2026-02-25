В Мажилисе в ходе обсуждения законопроекта о совершенствовании системы регистрации лекарственных средств депутат Айгуль Куспан обратилась с вопросом к представителю Министерства здравоохранения РК. Речь идет о предлагаемых изменениях, направленных на сокращение сроков регистрации препаратов и объединение процедур экспертизы в единую электронную услугу, передает BAQ.KZ.

Как отметила депутат, по действующему законодательству регистрация лекарств занимает от 140 до 210 дней, однако на практике процесс нередко затягивается значительно дольше из-за бюрократических процедур.

– По действующему законодательству регистрация лекарственных средств занимает от 140 до 210 дней, однако на практике из-за бюрократических барьеров она может тянуться годами. Законопроект предлагает упростить и значительно ускорить процесс регистрации за счет объединения нескольких этапов экспертизы и регистрации в одну электронную услугу. Насколько внедряемый механизм позволит облегчить доступ наших граждан к жизненно необходимым лекарственным средствам и как это повлияет на качество фармацевтического рынка? — задала вопрос мажилисвумен.

Вице-министр здравоохранения Казахстана Тимур Муратов заявил, что изменения направлены на насыщение внутреннего рынка качественными и доступными препаратами. По его словам, предусмотрены дифференцированные сроки регистрации в зависимости от уровня регуляторной системы страны-производителя.

– Все наши действия направлены на насыщение рынка качественными и доступными лекарственными средствами. Для стран с высокой регуляторной системой – таких как США, Великобритания, Япония и государства Европейского Союза – мы сможем зарегистрировать препараты в течение 15 суток и оперативно вывести их на рынок. Для стран, которые не имеют такой регуляторной системы, срок регистрации сокращен до 100 дней, — сообщил вице-министр.

Он также подтвердил, что ранее процесс регистрации действительно сопровождался затягиванием сроков, в том числе из-за необходимости выездов инспекторатов за рубеж.