В Минздраве рассказали, как ускорение регистрации лекарств повлияет на рынок
В Мажилисе в ходе обсуждения законопроекта о совершенствовании системы регистрации лекарственных средств депутат Айгуль Куспан обратилась с вопросом к представителю Министерства здравоохранения РК. Речь идет о предлагаемых изменениях, направленных на сокращение сроков регистрации препаратов и объединение процедур экспертизы в единую электронную услугу, передает BAQ.KZ.
Как отметила депутат, по действующему законодательству регистрация лекарств занимает от 140 до 210 дней, однако на практике процесс нередко затягивается значительно дольше из-за бюрократических процедур.
– По действующему законодательству регистрация лекарственных средств занимает от 140 до 210 дней, однако на практике из-за бюрократических барьеров она может тянуться годами. Законопроект предлагает упростить и значительно ускорить процесс регистрации за счет объединения нескольких этапов экспертизы и регистрации в одну электронную услугу. Насколько внедряемый механизм позволит облегчить доступ наших граждан к жизненно необходимым лекарственным средствам и как это повлияет на качество фармацевтического рынка? — задала вопрос мажилисвумен.
Вице-министр здравоохранения Казахстана Тимур Муратов заявил, что изменения направлены на насыщение внутреннего рынка качественными и доступными препаратами. По его словам, предусмотрены дифференцированные сроки регистрации в зависимости от уровня регуляторной системы страны-производителя.
– Все наши действия направлены на насыщение рынка качественными и доступными лекарственными средствами. Для стран с высокой регуляторной системой – таких как США, Великобритания, Япония и государства Европейского Союза – мы сможем зарегистрировать препараты в течение 15 суток и оперативно вывести их на рынок. Для стран, которые не имеют такой регуляторной системы, срок регистрации сокращен до 100 дней, — сообщил вице-министр.
Он также подтвердил, что ранее процесс регистрации действительно сопровождался затягиванием сроков, в том числе из-за необходимости выездов инспекторатов за рубеж.
– Ранее были вопросы с удлинением сроков, с выездами инспектората - в Европу, Америку, Великобританию. Теперь такого не будет. Наша главная задача - насытить рынок качественными лекарственными средствами, — подчеркнул он.
