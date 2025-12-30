В системе обязательного социального медицинского страхования на сегодняшний день застрахованы 16,9 млн человек, что составляет 82,6 процента населения страны, передает BAQ.KZ. Об этом было сообщено в ходе брифинга.

По представленным данным, около 12 млн застрахованных относятся к льготным категориям граждан, за которых взносы в систему ОСМС уплачиваются государством. При этом порядка 3,4 млн человек остаются вне системы обязательного социального медицинского страхования.

Для граждан трудоспособного возраста возможность присоединения к ОСМС сохраняется на доступных условиях. Размер взноса составляет 4 250 тенге в месяц или 51 000 тенге в год, что, как было отмечено, обеспечивает доступ к объему медицинских услуг, предусмотренных в рамках системы.

В Министерстве здравоохранения Республики Казахстан подчеркнули, что реализация всех запланированных изменений позволит обеспечить более справедливый доступ населения к медицинской помощи, усилить профилактическую направленность здравоохранения и повысить устойчивость модели обязательного социального медицинского страхования.