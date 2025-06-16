  • 16 Июня, 12:24
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В МИРЕ: 1200 тел военных ВСУ, очередной удар Ирана по Израилю, крушение вертолета в Греции

Что произошло в мире за сутки.

Сегодня, 11:39
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В МИРЕ: 1200 тел военных ВСУ, очередной удар Ирана по Израилю, крушение вертолета в Греции Сегодня, 11:39
Сегодня, 11:39
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BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Иордания осталась без газа

Из-за угрозы атак со стороны Ирана Израиль приостановил добычу на двух из трёх крупнейших морских месторождений - Левиафан и Кариш, полностью прекратив экспорт газа. Первой пострадавшей страной стала Иордания, где в экстренном порядке электростанции переведены на мазут и дизель.

По словам министра Мохаммада Момани, энергоснабжение страны сохраняется, но переход на более дорогое топливо оказывает дополнительную нагрузку на бюджет.

Фото: tgs.com.jo

Россия передала Украине ещё 1200 тел военных

15 июня Россия передала украинской стороне очередную партию тел погибших военнослужащих - 1200 останков. Общее число переданных тел достигло 4812 из 6000, предусмотренных Стамбульскими договорённостями.

Большинство погибших, по данным российской стороны, были родом из Курской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областей. В ответ Украина передала 27 тел российских военных.

Фото: t.me/warhistoryalconafter

Число жертв иранского удара выросло до пяти

Ранее сообщалось о гибели двух женщин и двух мужчин.

Служба экстренной помощи сообщает, что эвакуировала 92 раненых, в том числе 30-летнюю женщину в тяжелом состоянии с травмами лица, шестерых человек состоянии средней степени тяжести и 85 человек с легкими травмами.

Фото: AP Photo / Vahid Salemi

В Греции в пригороде Афин потерпел крушение частный вертолет

В пригороде Афин потерпел крушение частный вертолет с туристами на борту. На борту находились четыре гражданина США и греческий пилот — никто не погиб.

По предварительным данным, вертолет направлялся на остров Миконос, но вскоре после взлета пилот сообщил о технической неисправности. Возможной причиной аварии могли стать проблемы с оборудованием или сильный ветер.

Власти начали расследование инцидента.

Фото: TASS/EPA/FAZRY ISMAIL

Трамп призвал Израиль и Иран заключить соглашение

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран должны заключить соглашение. В своём сообщении в сети Truth Social 15 июня он подчеркнул необходимость переговоров ради "разума, сплочённости и здравомыслия" и призвал к прекращению боевых действий.

"Сделаем Ближний Восток снова великим!", — написал Трамп.

Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

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