BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Иордания осталась без газа

Из-за угрозы атак со стороны Ирана Израиль приостановил добычу на двух из трёх крупнейших морских месторождений - Левиафан и Кариш, полностью прекратив экспорт газа. Первой пострадавшей страной стала Иордания, где в экстренном порядке электростанции переведены на мазут и дизель.

По словам министра Мохаммада Момани, энергоснабжение страны сохраняется, но переход на более дорогое топливо оказывает дополнительную нагрузку на бюджет.

Фото: tgs.com.jo

Россия передала Украине ещё 1200 тел военных

15 июня Россия передала украинской стороне очередную партию тел погибших военнослужащих - 1200 останков. Общее число переданных тел достигло 4812 из 6000, предусмотренных Стамбульскими договорённостями.

Большинство погибших, по данным российской стороны, были родом из Курской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областей. В ответ Украина передала 27 тел российских военных.

Фото: t.me/warhistoryalconafter

Число жертв иранского удара выросло до пяти