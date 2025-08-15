В МИРЕ: Аляска готовится к саммиту, в Сербии — беспорядки, Китай бьёт рекорды цифровой экономики
Что произошло в мире за сутки.
BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.
Саммит на Аляске и дипломатические ожидания
AP Photo
В Анкоридже, США, активно готовятся к предстоящему саммиту, где встретятся президенты Дональд Трамп и Владимир Путин. По данным Bloomberg, ограниченное количество гостиничных номеров и автомобилей вынуждает доставлять транспорт спецбортами. Deutsche Welle сообщает, что внедорожники для президентского кортежа свозятся из 48 штатов.
Euronews передает, что Трамп рассчитывает на успешную встречу, но более важной считает вторую — с участием Владимира Зеленского и, возможно, европейских лидеров.
Fox News уточняет: Трамп оценивает вероятность провала переговоров с Путиным в 25% и обещает в случае успеха организовать мирные консультации по Украине, а в случае неудачи — ввести санкции против России.
Южная Корея и КНДР: курс на снижение напряженности
Президент Южной Кореи Ли Джэ Мён заявил о намерении восстановить межкорейское военное соглашение 2018 года и предпринять шаги для деэскалации. Он подчеркнул уважение к нынешней системе Северной Кореи и отказ от враждебных действий (Ренхап).
Китай: бурный рост цифровой экономики
Lefteris Pitarakis/AP
Согласно данным Государственного управления данных КНР, объем рынка обработки данных в Китае к концу 2024 года достиг 5,86 трлн юаней (около 821,45 млрд долларов), что на 117% больше, чем в 2020-м. Число компаний в этой сфере превысило 400 тысяч, а количество базовых станций 5G достигло 4,55 млн.
Протесты в Сербии
Igor Pavicevic/REUTERS
В результате беспорядков в Сербии пострадали более 40 полицейских. Президент Александр Вучич обвинил протестующих в попытках сжечь людей в офисе партии и в провоцировании гражданской войны, отметив иностранное вмешательство (Tanjug).
Газа: отказ от перемирия
Reuters
Израиль отверг предложение посредников о 48-часовом прекращении огня в секторе Газа, сообщает Al Arabiya.
