Саммит на Аляске и дипломатические ожидания

AP Photo

В Анкоридже, США, активно готовятся к предстоящему саммиту, где встретятся президенты Дональд Трамп и Владимир Путин. По данным Bloomberg, ограниченное количество гостиничных номеров и автомобилей вынуждает доставлять транспорт спецбортами. Deutsche Welle сообщает, что внедорожники для президентского кортежа свозятся из 48 штатов.

Euronews передает, что Трамп рассчитывает на успешную встречу, но более важной считает вторую — с участием Владимира Зеленского и, возможно, европейских лидеров.

Fox News уточняет: Трамп оценивает вероятность провала переговоров с Путиным в 25% и обещает в случае успеха организовать мирные консультации по Украине, а в случае неудачи — ввести санкции против России.

Южная Корея и КНДР: курс на снижение напряженности

Президент Южной Кореи Ли Джэ Мён заявил о намерении восстановить межкорейское военное соглашение 2018 года и предпринять шаги для деэскалации. Он подчеркнул уважение к нынешней системе Северной Кореи и отказ от враждебных действий (Ренхап).

Китай: бурный рост цифровой экономики

Lefteris Pitarakis/AP

Согласно данным Государственного управления данных КНР, объем рынка обработки данных в Китае к концу 2024 года достиг 5,86 трлн юаней (около 821,45 млрд долларов), что на 117% больше, чем в 2020-м. Число компаний в этой сфере превысило 400 тысяч, а количество базовых станций 5G достигло 4,55 млн.

Протесты в Сербии

Igor Pavicevic/REUTERS

В результате беспорядков в Сербии пострадали более 40 полицейских. Президент Александр Вучич обвинил протестующих в попытках сжечь людей в офисе партии и в провоцировании гражданской войны, отметив иностранное вмешательство (Tanjug).

Газа: отказ от перемирия

Reuters

Израиль отверг предложение посредников о 48-часовом прекращении огня в секторе Газа, сообщает Al Arabiya.