Первая смерть человека от птичьего гриппа H5N5 в США

В штате Вашингтон скончался пожилой мужчина с тяжелыми заболеваниями, заразившийся новым для человека штаммом птичьего гриппа H5N5. Ранее этот вирус встречался только у животных, и этот случай стал первой в мире зарегистрированной смертью человека от H5N5. Контактировавшие с пациентом не заразились, а передачи вируса от человека к человеку зафиксировано не было. У умершего на заднем дворе находилось небольшое стадо домашней птицы.

Украина и США начнут переговоры по мирному плану

В ближайшие дни Украина проведет в Швейцарии переговоры с США по мирному плану из 28 пунктов, направленному на прекращение российской агрессии. Делегацию Украины возглавит глава Офиса президента Андрей Ермак. Переговоры выходят на завершающий этап с "четким пониманием" национальных интересов страны. На этой неделе Россия продолжила атаки на Украину, в том числе по Одесской области, где пострадали как минимум два человека.

Арест телохранителей убитого мэра в Мексике

Семь сотрудников охраны мэра Уруапана Карлоса Мансо арестованы по подозрению в причастности к его убийству 1 ноября, сообщает прокуратура штата Мичоакан. Все задержанные — действующие полицейские, которые после гибели мэра обеспечивали охрану его вдовы. Нападавший успел выпустить в мэра семь пуль и был позже смертельно ранен. Власти связывают убийство с картелем "Новое поколение Халиско", а расследование продолжается.

Грабители украли коллекцию древних золотых монет в Лозанне

В Римском археологическом музее Лозанны двое грабителей напали на охранника, разбили витрину и похитили десятки золотых монет. Стоимость похищенного не раскрывается, монеты имеют значительную археологическую ценность. Охранник не пострадал и дал показания следствию. Прокуратура начала расследование, а региональное правительство готовит уголовное заявление.

Арест бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару арестован в превентивном порядке по запросу федеральной полиции. Судья Верховного суда указал на риск побега экс-президента, который с августа находился под домашним арестом. Болсонару спокойно отнёсся к задержанию, прошёл медосвидетельствование и был помещён в спецпомещение. Ранее Верховный суд признал его виновным по пяти статьям, включая попытку госпереворота.

Картину Фриды Кало продали за рекордные 54,7 миллиона долларов

Картина Фриды Кало "El sueño (La cama)" продана на Sotheby’s за 54,7 миллиона долларов, установив мировой рекорд для работы, написанной женщиной. Предыдущий рекорд принадлежал Джорджии О’Киф с продажей за 44 миллиона долларов. Работа была написана в 1940 году и отражает личные переживания художницы. Торги длились всего пять минут, и цена выросла до исторического максимума.