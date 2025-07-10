BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Суд во второй раз арестовал экс-президента Южной Кореи

Суд Сеула выдал второй ордер на арест бывшего президента Республики Корея Юн Сок Ёля. По данным агентства Yonhap, его заключили под стражу в связи с неудачной попыткой ввести военное положение в декабре 2024 года — именно тогда против него был инициирован импичмент, позже утверждённый Конституционным судом. Скандальный экс-глава государства вновь оказался в центре судебного преследования.

Фото: AP Photo

Выступление Макрона перед королем Великобритании обернулось скандалом

Великобританию и Францию захлестнула новая волна языкового конфликта: телеканал GB News прервал трансляцию речи президента Эммануэля Макрона на королевском банкете в Виндзоре, обвинив его в неуважении к английскому языку. Ведущий Патрик Кристис раскритиковал Макрона за то, что тот говорил по-французски, несмотря на отличное знание английского. Некоторые гости поддержали прерывание, посчитав выступление неподобающим моменту. Le Figaro предупреждает: ситуация может перерасти в дипломатический скандал - французская общественность уже обвинила британские СМИ в провокации.

Фото: АP

Серия мощных взрывов прогремела в Киеве

В украинской столице зафиксирована серия мощных взрывов во время объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. Это не первые удары по Киеву за последнее время — ранее в городе уже звучали тревожные сообщения о новых атаках. С октября 2022 года ВС РФ продолжают наносить удары по объектам инфраструктуры и оборонной промышленности Украины. Обстоятельства нынешних взрывов уточняются.

Фото: Libkos / AP Photo

США возобновили поставки оружия Украине

США вновь начали поставлять Украине 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и ракеты GMLRS, сообщили анонимные источники агентству Reuters. Объемы и сроки поставок не раскрываются, при этом это не связано с изменением политики администрации Трампа. Напомним, в начале июля Пентагон приостанавливал часть поставок из-за истощения запасов, но президент Дональд Трамп пообещал продолжить военную помощь Киеву.

Фото: Senior Airman Stephani Barge / Global Look Press

В Техасе растет число жертв наводнения

В американском штате Техас после разрушительного наводнения погибли уже 119 человек, ещё 173 считаются пропавшими без вести, сообщает New York Times со ссылкой на данные властей. Основной удар пришёлся на округ Керр - там зафиксировано 95 погибших и 161 пропавший. Губернатор Грег Эбботт заявил о мобилизации национальной гвардии и всех ресурсов для борьбы с последствиями стихии, угрожающей жизни более полумиллиона жителей региона.

Фото: AP Photo / Ashley Landis