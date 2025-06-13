BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Израиль атаковал Иран: нефть резко подорожала

Razieh Pudat/ISNA/AP

Израиль начал военную операцию "Ам КеЛави" против Ирана, ударив по нефтеперерабатывающему заводу в Тебризе и ядерному объекту в Натанзе. Взрывы были зафиксированы и на уранодобывающем предприятии Ахмади Рошан. Признаков радиоактивного заражения пока нет.

На фоне этих событий резко выросли цены на нефть: Brent поднялась до $78,5 за баррель (+11,6%), WTI — на 13,5%. Это стало самым резким скачком цен за последние месяцы.

Авиакатастрофа в Индии: 241 погибший, один выживший

AP

Boeing 787 авиакомпании Air India, вылетевший из города Ахмадабад в Лондон, рухнул через несколько секунд после взлета, упав на жилой район. На борту находились 242 человека.

Погибло по меньшей мере 241 человек, один пассажир (британец Вишвашкумар Рамеш) выжил чудом. Самолет рухнул на общежитие, где проживали врачи и студенты, есть десятки раненых.

Причины катастрофы пока не установлены, погодные условия были хорошими. Расследование продолжается.

Интервидение-2025: участие подтвердили 20 стран

РИА Новости

Международный музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет в сентябре в Москве. Участие подтвердили артисты из 20 стран, включая США, Китай, Индию, Сербию, Египет, Казахстан, Узбекистан и другие. Ожидается, что список участников будет расширен.

Скандал в США: сенатора Падилью уложили лицом в пол

Этьен Лоран / AP

Сенатор-демократ Алекс Падилья был силой выведен с брифинга и уложен на пол федеральными агентами, когда пытался задать вопрос министру безопасности. Инцидент вызвал резкую реакцию политиков и губернатора Калифорнии, назвавшего происходящее "диктатурой в действии".

Черногория подключается к подготовке бойцов ВСУ

Oskar Hagberg / unsplash.com

Парламент Черногории одобрил участие в миссии ЕС по обучению украинских военных. Страна направит инструкторов для подготовки по химической, ядерной защите, медобеспечению и разминированию. Таким образом, Черногория присоединилась к 24 странам, уже участвующим в этой миссии.