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В МИРЕ: атака по израильскому аэропорту, массовая казнь в Иране, выборы президента в Южной Корее

Что произошло в мире за сутки.

Сегодня, 10:52
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В МИРЕ: атака по израильскому аэропорту, массовая казнь в Иране, выборы президента в Южной Корее Сегодня, 10:52
Сегодня, 10:52
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BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Microsoft продолжает массовые сокращения сотрудников

Американский IT-гигант продолжает серию увольнений - на этот раз работы лишились свыше 300 человек, сообщает Bloomberg. Это уже вторая волна сокращений за последние недели.

Фото: Ken Wolter / shutterstock.com

Хуситы заявили об атаке по аэропорту Тель-Авива

Йеменские хуситы сообщили об ударе по аэропорту Бен-Гурион ракетой "Зульфикар". Это заявление прозвучало на фоне их угроз блокировать воздушное движение над Израилем.

Фото: AP Photo

В Иране в мае были казнены 163 преступника, среди них семь афганцев

Правозащитники бьют тревогу: в Иране резко выросло число казней. По данным Hengaw, среди казнённых - осуждённые за шпионаж, убийства и наркоторговлю. Судебные процессы - непрозрачны, многие приговоры приводятся в исполнение тайно.

Фото: khaama.com

Великобритания расширяет и модернизирует свой подводный флот

Лондон объявил о планах увеличить число атомных субмарин до 12 в рамках подготовки к "современной войне" и сдерживанию России. Новые подлодки без ядерного оружия, но с мощными обычными вооружениями, начнут поступать на флот с конца 2030-х годов. Проект реализуется вместе с США и Австралией в рамках AUKUS.

Фото: Claudio Divizia/YAY Images/IMAGO

В Южной Корее выбирают нового президента

Южнокорейцы голосуют на внеочередных выборах после смещения президента Юн Сок Ёля, попытавшегося ввести военное положение. Фаворит гонки - оппозиционер Ли Чжэ Мён, который на прошлых выборах уступил Юну менее 1%. Его главный соперник - Ким Мун Су от партии экс-президента. Победитель станет главой государства уже сегодня.

Фото: BBC

 

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