Американский IT-гигант продолжает серию увольнений - на этот раз работы лишились свыше 300 человек, сообщает Bloomberg. Это уже вторая волна сокращений за последние недели.

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Хуситы заявили об атаке по аэропорту Тель-Авива

Йеменские хуситы сообщили об ударе по аэропорту Бен-Гурион ракетой "Зульфикар". Это заявление прозвучало на фоне их угроз блокировать воздушное движение над Израилем.

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В Иране в мае были казнены 163 преступника, среди них семь афганцев

Правозащитники бьют тревогу: в Иране резко выросло число казней. По данным Hengaw, среди казнённых - осуждённые за шпионаж, убийства и наркоторговлю. Судебные процессы - непрозрачны, многие приговоры приводятся в исполнение тайно.

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Великобритания расширяет и модернизирует свой подводный флот

Лондон объявил о планах увеличить число атомных субмарин до 12 в рамках подготовки к "современной войне" и сдерживанию России. Новые подлодки без ядерного оружия, но с мощными обычными вооружениями, начнут поступать на флот с конца 2030-х годов. Проект реализуется вместе с США и Австралией в рамках AUKUS.

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В Южной Корее выбирают нового президента

Южнокорейцы голосуют на внеочередных выборах после смещения президента Юн Сок Ёля, попытавшегося ввести военное положение. Фаворит гонки - оппозиционер Ли Чжэ Мён, который на прошлых выборах уступил Юну менее 1%. Его главный соперник - Ким Мун Су от партии экс-президента. Победитель станет главой государства уже сегодня.

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