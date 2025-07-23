В МИРЕ: атомная Япония, санкции против Израиля и закручивание гаек в РФ
Что произошло в мире за сутки.
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BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.
Сделка Трампа с Японией на $550 млрд
Президент США Дональд Трамп сообщил о соглашении с Японией, которое включает инвестиции на $550 млрд в американскую экономику. По его словам, 90% прибыли от этих вложений останется в США. Япония также согласилась снизить торговые барьеры и ввести 15% тариф на импорт американских товаров.
Россия вводит штрафы за поиск "экстремизма" и рекламу VPN
Фото: Sergei Fadeichev/TASS/dpa/picture alliance
С 1 сентября в РФ начнут действовать штрафы за:
- умышленный поиск материалов, признанных экстремистскими;
- рекламу VPN-сервисов (до 500 тыс. руб.);
- обход блокировок с помощью VPN.
Правоохранители получат доступ к данным о поисковых запросах через интернет-провайдеров и Wi-Fi.
Польша советует своим гражданам покинуть РФ
Фото: Yuri Kochetkov/EPA
МИД Польши порекомендовал гражданам, находящимся в России, покинуть страну. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте правительства страны.
Отдельно подчеркнуто: обладатели российских паспортов рассматриваются властями РФ исключительно как её граждане, с соответствующими юридическими последствиями.
Лондон готовит санкции против Израиля
Фото: Neil Hall/EPA/Bloomberg
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что в случае отсутствия прогресса по прекращению огня в Газе, Британия может ввести санкции против Израиля. Решения могут быть приняты после возобновления работы Кнессета 28 июля.
Япония возвращается к атомной энергетике
Фото: Nikkei
В стране начнётся строительство первого с 2011 года ядерного реактора. Компания Kansai Electric Power Co. возведёт реактор нового поколения на станции "Михама" в префектуре Фукуи. Это будет первое крупное строительство после аварии на АЭС "Фукусима".
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