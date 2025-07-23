BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Сделка Трампа с Японией на $550 млрд

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил о соглашении с Японией, которое включает инвестиции на $550 млрд в американскую экономику. По его словам, 90% прибыли от этих вложений останется в США. Япония также согласилась снизить торговые барьеры и ввести 15% тариф на импорт американских товаров.

Россия вводит штрафы за поиск "экстремизма" и рекламу VPN

Фото: Sergei Fadeichev/TASS/dpa/picture alliance

С 1 сентября в РФ начнут действовать штрафы за:

умышленный поиск материалов, признанных экстремистскими;

рекламу VPN-сервисов (до 500 тыс. руб.);

обход блокировок с помощью VPN.

Правоохранители получат доступ к данным о поисковых запросах через интернет-провайдеров и Wi-Fi.

Польша советует своим гражданам покинуть РФ

Фото: Yuri Kochetkov/EPA

МИД Польши порекомендовал гражданам, находящимся в России, покинуть страну. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте правительства страны.

Отдельно подчеркнуто: обладатели российских паспортов рассматриваются властями РФ исключительно как её граждане, с соответствующими юридическими последствиями.

Лондон готовит санкции против Израиля

Фото: Neil Hall/EPA/Bloomberg

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что в случае отсутствия прогресса по прекращению огня в Газе, Британия может ввести санкции против Израиля. Решения могут быть приняты после возобновления работы Кнессета 28 июля.

Япония возвращается к атомной энергетике

Фото: Nikkei

В стране начнётся строительство первого с 2011 года ядерного реактора. Компания Kansai Electric Power Co. возведёт реактор нового поколения на станции "Михама" в префектуре Фукуи. Это будет первое крупное строительство после аварии на АЭС "Фукусима".