Главные новости мира за ночь — политика, экономика и события, влияющие на глобальные процессы. Всё самое важное — коротко и по существу в подборке BAQ.kz.

Авианосец США в Карибском море.

Ударная группа ВМС США во главе с USS Gerald R. Ford прибыла в Карибский бассейн. Это усилило военное присутствие США на фоне операций против наркоторговцев и напряженности с Венесуэлой. За последний месяц нанесено 19 ударов по судам, погибли 76 человек (BBC).

Доминиканская Республика осталась без света.

Масштабный блэкаут из-за аварии в системе электропередачи оставил без электричества всю страну. Особенно пострадали Санто-Доминго и Пунта-Кана. Электроснабжение постепенно восстанавливается (BBC).

Протесты в Белграде против отеля Кушнера.

Тысячи сербов выступили против планов Джареда Кушнера — зятя Дональда Трампа — построить отель на месте разбомбленного здания Генштаба Югославии. Протестующие считают, что власти действуют в интересах Вашингтона (DW).

Фон дер Ляйен намерена создать собственную разведслужбу ЕС

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планирует создать новую разведывательную структуру Европейского союза, сообщает Financial Times. Предполагается, что она будет собирать и анализировать данные, поступающие от национальных спецслужб стран-членов ЕС (euronews).

Доллар ослаб на фоне слабых данных по занятости в США

Курс доллара снизился в среду после публикации данных компании ADP, показавших ослабление рынка труда в частном секторе США. По оценке ADP, американские компании сокращали более 11 тысяч рабочих мест еженедельно до конца октября. Эти цифры усилили опасения инвесторов относительно замедления найма и могут повлиять на политику Федеральной резервной системы (reuters).

В Австралии нашли следы "древних крокодилов-альпинистов".

Учёные обнаружили в Квинсленде 55-миллионолетние яйца вымерших крокодилов-мекосухинов, которые, вероятно, охотились, прыгая с деревьев. Исследование опубликовано в Journal of Vertebrate Paleontology (DW).