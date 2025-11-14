Главные новости мира за ночь — политика, экономика и события, влияющие на глобальные процессы. Всё самое важное — коротко и по существу в подборке BAQ.KZ.

Белый дом планирует ограничить визы для людей с болезнями

В США рассматривают расширение медицинских оснований для отказа в визах. В список могут попасть люди с ожирением, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком. Также учитываются возраст, иждивенцы и инвалидность. Новые меры связаны с курсом администрации Трампа на сокращение потока мигрантов.

Турецкий пожарный самолёт разбился в Хорватии

Вблизи города Сень обнаружены обломки пожарного самолёта Турции. Экипаж не смог посадить самолёт из-за плохой погоды, пилот погиб. Самолёт направлялся в Хорватию на техническое обслуживание, расследование продолжается.

BBC извинилась перед Трампом, но не выплатит компенсацию

Британская корпорация признала ошибку в монтаже речи Трампа в программе Panorama, отказавшись выплачивать компенсацию. Скандал привёл к отставкам гендиректора и главы BBC News, Белый дом назвал эпизод "фейковыми новостями".

Дом рождения Дональда Трампа снова выставлен на продажу

В Нью-Йорке за 2,3 млн долларов продают дом, где будущий президент США жил с рождения до 4 лет. Здание в Куинсе было отреставрировано, сохранив часть оригинальных элементов и добавив современную технику.



Первый российский робот-гуманоид Aidol упал на презентации

На презентации в Москве человекоподобный робот с ИИ Aidol сделал несколько шагов и упал. При втором показе он смог стоять, но не ходил. Робот работает оффлайн, умеет перемещаться, манипулировать предметами и выражать эмоции; 77% его компонентов локализованы в России.