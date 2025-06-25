В МИРЕ: бешенство Трампа, мины в Европе, иранский ультиматум
Что произошло в мире за сутки.
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BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.
Россия навязывает RuStore
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto/IMAGO
С 1 сентября 2025 года в России запретят продажу смартфонов и планшетов без предустановленного отечественного магазина приложений RuStore. Закон уже принят Госдумой в третьем чтении. Новые нормы обяжут производителей давать возможность установки и обновления программ только через российскую платформу. Запрещается также любое ограничение на использование RuStore.
Трамп в ярости: обвиняет СМИ в саботаже
Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore
Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на публикации CNN и The New York Times об эффективности недавних военных ударов по ядерным объектам Ирана. Он заявил, что ядерные объекты "полностью уничтожены", а критику назвал фейками и попыткой унизить его.
Разведка США, однако, утверждает, что удары не уничтожили ключевые элементы программы, а лишь отсрочили её развитие на несколько месяцев.
Иран: "От ядерной программы не откажемся"
report.az
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью Al-Araby al-Jadeed заявил, что даже после войны с Израилем Тегеран не намерен сворачивать ядерную программу.
"Учёные гибли, народ терпел санкции, нам навязали войну — мы слишком много вложили", — отметил он, добавив, что программа под контролем МАГАТЭ.
Новый "железный занавес": Европа готова минировать границу с Россией
Фото: Unsplash
Сразу пять стран НАТО — Финляндия, Польша, Литва, Латвия и Эстония — обсуждают планы массового минирования границ с Россией, пишет The Daily Telegraph.
Речь идёт о создании "нового железного занавеса" — от Лапландии до Люблина. Некоторые страны уже начали процедуру выхода из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины. В частности, Финляндия проголосовала за это 19 июня, а Литва планирует наладить собственное производство мин.
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