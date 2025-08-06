В МИРЕ: бесплатные детсады в Китае, обвинения президенту Швейцарии, план оккупации Газы
Что произошло в мире за сутки.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.
Китай вводит бесплатные детсады
Фото: GT/VCG
Правительство Китая анонсировало внедрение бесплатного дошкольного образования.
Этот шаг направлен на снижение финансовой нагрузки на семьи и повышение качества образования. Как указано в официальном документе, для воспитанников частных детсадов предусмотрено снижение платы — её компенсируют за счёт госбюджета. Таким образом, Пекин продолжает курс на социальные реформы и поддержку рождаемости.
Президент Швейцарии под огнём критики: страна потеряла миллиарды из-за США
Коллаж: Bild
Президент Карин Келлер-Зуттер оказалась в центре скандала после переговоров с Дональдом Трампом.
Швейцарские СМИ обвиняют её в том, что она не смогла отстоять экономические интересы страны. В результате США ввели 39% пошлины на швейцарские товары. Это, как утверждает издание Tagesanzeiger, нанесло многомиллиардный ущерб экономике. Правительство Швейцарии планирует повторные переговоры и готово сделать США "более привлекательное предложение".
Трамп: "Я вытащу США из войны в Украине"
Фото: Elizabeth Frantz / Reuters
Выступая в Белом доме, Дональд Трамп вновь озвучил позицию, что конфликт в Украине — "не его война".
Он заявил, что его цель — "вытянуть Америку" из этого кризиса. Уже сегодня в Москву прибывает специальный посланник президента США Стив Уиткофф для обсуждения вопроса санкций и нефтяных пошлин. По итогам встречи может быть пересмотрен санкционный режим в отношении России и её партнёров.
Нетаньяху рассматривает полную оккупацию сектора Газа
Фото: Reuters
Израильские власти заявили о намерении одобрить план полномасштабной оккупации Газы.
Как сообщает портал Ynet со ссылкой на высокопоставленные источники, это решение может быть как реальным шагом, так и элементом давления на ХАМАС в рамках затянувшегося конфликта. Пока власти Израиля готовят политическую и дипломатическую почву, эксперты обсуждают возможные последствия эскалации.
Оззи Осборн умер от инфаркта — The Sun раскрывает детали
Фото: Scott Dudelson / Getty Images
Британское издание The Sun опубликовало свидетельство о смерти легендарного музыканта Оззи Осборна.
Согласно документу, причиной стала внебольничная остановка сердца на фоне инфаркта миокарда. Среди сопутствующих заболеваний — ишемическая болезнь сердца и болезнь Паркинсона. Артист скончался в возрасте 76 лет. Миллионы поклонников по всему миру прощаются с "крёстным отцом хеви-метала".
Самое читаемое
- Казахстанец устроил истерику и угрожал самоподжогом депутату
- Концерт Дженнифер Лопес в Алматы под угрозой срыва
- Депутат ответила на критику после высказывания о костюмах Дженнифер Лопес
- "Ни ногой в этот роддом": астанчанки назвали места с самыми плохими условиями для рожениц
- Сильное землетрясение в Кыргызстане почувствовали в южных регионах Казахстана