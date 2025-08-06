BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Китай вводит бесплатные детсады

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Правительство Китая анонсировало внедрение бесплатного дошкольного образования.

Этот шаг направлен на снижение финансовой нагрузки на семьи и повышение качества образования. Как указано в официальном документе, для воспитанников частных детсадов предусмотрено снижение платы — её компенсируют за счёт госбюджета. Таким образом, Пекин продолжает курс на социальные реформы и поддержку рождаемости.

Президент Швейцарии под огнём критики: страна потеряла миллиарды из-за США

Коллаж: Bild

Президент Карин Келлер-Зуттер оказалась в центре скандала после переговоров с Дональдом Трампом.

Швейцарские СМИ обвиняют её в том, что она не смогла отстоять экономические интересы страны. В результате США ввели 39% пошлины на швейцарские товары. Это, как утверждает издание Tagesanzeiger, нанесло многомиллиардный ущерб экономике. Правительство Швейцарии планирует повторные переговоры и готово сделать США "более привлекательное предложение".

Трамп: "Я вытащу США из войны в Украине"

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Выступая в Белом доме, Дональд Трамп вновь озвучил позицию, что конфликт в Украине — "не его война".

Он заявил, что его цель — "вытянуть Америку" из этого кризиса. Уже сегодня в Москву прибывает специальный посланник президента США Стив Уиткофф для обсуждения вопроса санкций и нефтяных пошлин. По итогам встречи может быть пересмотрен санкционный режим в отношении России и её партнёров.

Нетаньяху рассматривает полную оккупацию сектора Газа

Фото: Reuters

Израильские власти заявили о намерении одобрить план полномасштабной оккупации Газы.

Как сообщает портал Ynet со ссылкой на высокопоставленные источники, это решение может быть как реальным шагом, так и элементом давления на ХАМАС в рамках затянувшегося конфликта. Пока власти Израиля готовят политическую и дипломатическую почву, эксперты обсуждают возможные последствия эскалации.

Оззи Осборн умер от инфаркта — The Sun раскрывает детали

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Британское издание The Sun опубликовало свидетельство о смерти легендарного музыканта Оззи Осборна.

Согласно документу, причиной стала внебольничная остановка сердца на фоне инфаркта миокарда. Среди сопутствующих заболеваний — ишемическая болезнь сердца и болезнь Паркинсона. Артист скончался в возрасте 76 лет. Миллионы поклонников по всему миру прощаются с "крёстным отцом хеви-метала".