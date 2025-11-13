В МИРЕ: число погибших в Газе, запрет соцсетей для подростков в Австралии, землетрясение в Средиземном море и авария автобуса в Перу
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Главные новости мира за ночь — политика, происшествия и события, влияющие на глобальные процессы. Всё самое важное — коротко и по существу в подборке BAQ.KZ.
Число погибших в Газе превысило 69 тысяч.
С октября 2023 года в результате израильских атак на сектор Газа погибли 69 185 человек, сообщает Минздрав Палестины. За последние сутки из-под завалов извлечены тела трёх человек, ещё четыре получили ранения. Несмотря на прекращение огня, удары продолжаются, что осложняет восстановление инфраструктуры и жизнь мирного населения (Anadolu).
Австралия вводит запрет на соцсети для детей младше 16 лет.
С 10 декабря 2025 года TikTok, Snapchat, Facebook, Instagram и Threads будут замораживать или удалять аккаунты несовершеннолетних пользователей. Подросткам предложат подтвердить возраст или потерять доступ к профилям. Закон сопровождается штрафами до 49,5 млн австралийских долларов (около 32 млн долларов США) за несоблюдение требований (Reuters).
Землетрясение в Средиземном море.
Зафиксирован подземный толчок магнитудой 5,4 на глубине 18,8 км. Сообщений о разрушениях и пострадавших пока не поступало. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической активности (AFAD).
Авария автобуса в Перу.
В регионе Арекипа пассажирский автобус потерял управление и съехал с трассы в овраг. Погибли не менее 37 человек, ещё 18 получили травмы различной степени тяжести. На месте работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов (Reuters).
США ввели санкции против лиц и компаний, связанных с ракетной программой Ирана.
Министерство финансов США объявило о мерах в отношении 32 физических и юридических лиц из нескольких стран, участвующих в закупке компонентов для производства баллистических ракет и беспилотников в Иране. Деятельность этих сетей представляет угрозу для американских и союзных сил на Ближнем Востоке и безопасности судоходства в Красном море (Report).
Самое читаемое
- Жамбылец получил 2,5 года тюрьмы за наезд со смертельным исходом
- Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане на 12 ноября
- В Кремле началась неформальная встреча Токаева и Путина
- Токаев и Путин провели неформальную встречу в Москве
- Каратист Жоламан Биғабыл завоевал бронзу на Играх исламской солидарности