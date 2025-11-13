Главные новости мира за ночь — политика, происшествия и события, влияющие на глобальные процессы. Всё самое важное — коротко и по существу в подборке BAQ.KZ.

Число погибших в Газе превысило 69 тысяч.

С октября 2023 года в результате израильских атак на сектор Газа погибли 69 185 человек, сообщает Минздрав Палестины. За последние сутки из-под завалов извлечены тела трёх человек, ещё четыре получили ранения. Несмотря на прекращение огня, удары продолжаются, что осложняет восстановление инфраструктуры и жизнь мирного населения (Anadolu).

Австралия вводит запрет на соцсети для детей младше 16 лет.

С 10 декабря 2025 года TikTok, Snapchat, Facebook, Instagram и Threads будут замораживать или удалять аккаунты несовершеннолетних пользователей. Подросткам предложат подтвердить возраст или потерять доступ к профилям. Закон сопровождается штрафами до 49,5 млн австралийских долларов (около 32 млн долларов США) за несоблюдение требований (Reuters).

Землетрясение в Средиземном море.

Зафиксирован подземный толчок магнитудой 5,4 на глубине 18,8 км. Сообщений о разрушениях и пострадавших пока не поступало. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической активности (AFAD).

Авария автобуса в Перу.

В регионе Арекипа пассажирский автобус потерял управление и съехал с трассы в овраг. Погибли не менее 37 человек, ещё 18 получили травмы различной степени тяжести. На месте работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов (Reuters).

США ввели санкции против лиц и компаний, связанных с ракетной программой Ирана.

Министерство финансов США объявило о мерах в отношении 32 физических и юридических лиц из нескольких стран, участвующих в закупке компонентов для производства баллистических ракет и беспилотников в Иране. Деятельность этих сетей представляет угрозу для американских и союзных сил на Ближнем Востоке и безопасности судоходства в Красном море (Report).