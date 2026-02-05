В МИРЕ: диалог США и Китая, старт Олимпиады, приговор за покушение на Трампа
Главные международные события за сутки — политика, спорт и вопросы безопасности — в кратком обзоре BAQ.KZ.
Трамп и Си Цзиньпин обсудили расширение торгового сотрудничества
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, который, по словам американского лидера, был "долгим и обстоятельным". Основное внимание стороны уделили торгово-экономическому сотрудничеству, включая увеличение импорта Китаем американских нефти, газа и сельхозпродукции. Также обсуждались Тайвань, ситуация вокруг Украины и Ирана, а также визит Трампа в Китай, запланированный на апрель. О факте разговора сообщили и китайские государственные СМИ.
Организаторы Олимпиады-2026 объявили акцию на билеты
В преддверии старта зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии оргкомитет объявил акцию "два билета по цене одного" на первые дни соревнований до церемонии открытия. По данным СМИ, к началу февраля реализовано около 75% билетов — порядка 1,2 млн. Наибольший интерес у болельщиков вызывают хоккей, биатлон и лыжные гонки. Игры стартуют 4 февраля предварительными соревнованиями по керлингу.
Осуждённый за попытку покушения на Трампа получил пожизненный срок
Федеральный суд во Флориде приговорил Райана Уэсли Рута к пожизненному заключению за попытку покушения на Дональда Трампа в 2024 году. Инцидент произошёл во время игры политика в гольф-клубе: подозреваемый был замечен с оружием и задержан после попытки скрыться. В целом в 2024 году Трамп пережил два покушения в период предвыборной кампании
