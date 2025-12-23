Главные новости мира за ночь — политика, безопасность и международные события. Всё самое важное — кратко и по существу в подборке BAQ.KZ.

Финляндия увеличила возраст резервистов до 65 лет

Президент Финляндии Александр Стубб подписал закон, который позволит военнообязанным оставаться в резерве до конца года, в котором им исполняется 65 лет. Офицеры высокого ранга сохранят статус резервиста без ограничений по возрасту при условии годности к службе. По оценкам Минобороны, численность резерва увеличится примерно на 125 тысяч человек.

Южная Корея планирует возобновить диалог с КНДР

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён сообщил, что Сеул будет добиваться мира на Корейском полуострове через переговоры с Северной Кореей и другими заинтересованными странами. В следующем году планируются дополнительные консультации с США по вопросам мирного обогащения урана и ядерных подводных лодок.

Украина подготовила базовый документ по мирному урегулированию

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что совместно с ЕС и США подготовлен базовый пакет документов, включающий около 20 пунктов плана урегулирования конфликта с Россией. В разработке находятся рамочные соглашения о гарантиях безопасности и экономической стратегии восстановления страны.

США отзывают глав 48 зарубежных диппредставительств

Администрация Дональда Трампа решила отозвать руководителей 48 посольств и консульств по всему миру. Представитель Госдепартамента пояснил, что это стандартная практика при смене администрации. Вакантными остаются посты в ряде ключевых стран, включая Австралию, Германию, Катар, Саудовскую Аравию, Южную Корею и Украину.