Главные мировые события за ночь — чрезвычайные происшествия, международная политика и вопросы безопасности в краткой подборке BAQ.KZ.

В Стамбуле перевернулся автобус с заключёнными: пострадали 19 человек

В Турции произошло ДТП с автобусом жандармерии, перевозившим заключённых. В результате аварии пострадали 19 человек, включая водителя, 12 заключённых и 6 сотрудников силовых структур. Двое пострадавших получили тяжёлые травмы. Причины происшествия устанавливаются.

Трамп анонсировал предстоящие визиты между США и Мексикой

Президент США Дональд Трамп сообщил о планах провести взаимные визиты представителей США и Мексики. По его словам, в ходе телефонного разговора с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум обсуждались вопросы безопасности границы, борьбы с наркотрафиком и торговли. Мексиканская сторона также заявила о прогрессе в двусторонних переговорах.

МАГАТЭ проведёт внеочередное заседание по ситуации в Украине

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проведёт внеплановое заседание по Украине 30 января. Инициатором выступили Нидерланды. Причины срочности пока не раскрываются.