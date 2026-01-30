В МИРЕ: ДТП с автобусом в Турции, визиты США и Мексики и срочное заседание МАГАТЭ по Украине
Главные мировые события за ночь — чрезвычайные происшествия, международная политика и вопросы безопасности в краткой подборке BAQ.KZ.
В Стамбуле перевернулся автобус с заключёнными: пострадали 19 человек
В Турции произошло ДТП с автобусом жандармерии, перевозившим заключённых. В результате аварии пострадали 19 человек, включая водителя, 12 заключённых и 6 сотрудников силовых структур. Двое пострадавших получили тяжёлые травмы. Причины происшествия устанавливаются.
Трамп анонсировал предстоящие визиты между США и Мексикой
Президент США Дональд Трамп сообщил о планах провести взаимные визиты представителей США и Мексики. По его словам, в ходе телефонного разговора с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум обсуждались вопросы безопасности границы, борьбы с наркотрафиком и торговли. Мексиканская сторона также заявила о прогрессе в двусторонних переговорах.
МАГАТЭ проведёт внеочередное заседание по ситуации в Украине
Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проведёт внеплановое заседание по Украине 30 января. Инициатором выступили Нидерланды. Причины срочности пока не раскрываются.
