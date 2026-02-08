Главные международные происшествия за сутки — в кратком обзоре BAQ.KZ.

В Индии в ДТП с автобусом погибли шесть человек

В штате Уттар-Прадеш на севере Индии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. По данным местной полиции, автобус, следовавший из Нью-Дели, остановился на обочине автомагистрали, после чего в него на высокой скорости врезался автомобиль. В момент аварии пассажиры находились вне салона — шесть человек погибли на месте, ещё двое получили травмы и были госпитализированы.

В Санкт-Петербурге из-за пожара эвакуировали 200 человек

В торговом центре "Владимирский пассаж" в Санкт-Петербурге произошёл пожар. Возгорание было зафиксировано в подсобном помещении на площади 2 кв. м. Из здания эвакуировали около 200 человек. Пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших нет.

Под Бухарестом взрыв произошёл в жилом доме, есть пострадавшие

В городе Китила недалеко от Бухареста утром произошёл взрыв в четырёхэтажном жилом доме. Пожара не последовало, однако два человека получили ожоги и были доставлены в больницу. В целях безопасности эвакуированы 40 жильцов. Причины взрыва устанавливаются, повреждён фасад здания.