Главные новости мира за ночь — политика, экономика и события, влияющие на глобальные процессы. Всё самое важное — коротко и по существу в подборке BAQ.KZ.

В Украине расследуют коррупцию среди действующих депутатов

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о расследовании в отношении группы народных депутатов, подозреваемых в получении неправомерной выгоды за голосование в Верховной раде. В рамках дела проводятся обыски, однако подробности следствия пока не раскрываются. В НАБУ также сообщили о сопротивлении со стороны сотрудников Управления госохраны во время следственных действий.

Израиль первым признал независимость Сомалиленда

Израиль стал первой страной, официально признавшей независимость Сомалиленда, отколовшегося от Сомали. Министр иностранных дел Гидеон Саар заявил, что стороны установят полные дипломатические отношения и откроют посольства. Власти Сомали, а также Египта, Турции и Джибути осудили решение Израиля, назвав его угрозой региональной стабильности.

Зимний шторм сорвал авиасообщение в Нью-Йорке

Мощный снегопад и гололёд парализовали работу аэропортов в Нью-Йорке, где объявлено штормовое предупреждение. По данным сервиса FlightAware, в аэропортах JFK, Ла-Гуардия и Ньюарк отменили 886 рейсов. Экстремальная погода затронула и другие регионы США, а в Калифорнии в результате штормов погибли как минимум три человека.

В Италии задержали подозреваемых в финансировании ХАМАС

Полиция Италии арестовала девять человек по делу о сборе средств для палестинской группировки ХАМАС. По версии следствия, за более чем два года подозреваемые собрали около 7 млн евро, маскируя переводы под гуманитарную помощь. В ходе операции были изъяты активы на сумму свыше 8 млн евро, при этом власти подчёркивают соблюдение презумпции невиновности.

Китай ввёл санкции против оборонных компаний США из-за Тайваня

Китай ввёл санкции против 20 американских оборонных компаний и 10 их руководителей после объявления о новых поставках оружия в Тайвань. Ограничения включают замораживание активов в КНР и запрет на деловое сотрудничество. Пекин назвал тайваньский вопрос "красной линией" в отношениях с США и предупредил о последствиях для участников сделок.