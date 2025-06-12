В МИРЕ: ЕС против китайских банков, смертельный снегопад в ЮАР, скандал с Маском
Что произошло в мире за сутки.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.
ЕС готовит санкции против китайских банков за помощь России
Qilai Shen/Bloomberg
Евросоюз предложил ввести санкции в отношении двух небольших китайских банков, подозреваемых в содействии России в обходе ограничений. Об этом сообщает Bloomberg. Банки расположены недалеко от российско-китайской границы. ЕС планирует запретить финансовым организациям альянса любые транзакции с ними. Названия банков пока не раскрываются.
Косово согласилось временно принять мигрантов, депортированных из США
Власти Косово заявили о готовности участвовать в американской программе переселения депортированных лиц. Приштина уточнила, что примет тех, кто соответствует критериям, связанным с верховенством закона и общественным порядком. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на кабинет премьера Альбина Курти.
49 человек погибли в результате снегопадов и ливней в ЮАР
X / Facts About Africa
Сильные осадки вызвали наводнения и оползни в провинции Восточный Кейп. Сотни тысяч домов остались без света, дороги перекрыты, более 500 человек эвакуированы в убежища. Власти ЮАР сообщают о 49 погибших. Об этом сообщает CNN.
Илон Маск извинился за свои посты о Трампе
Nathan Howard/Reuters
Бизнесмен Илон Маск написал в соцсети X (бывший Twitter), что сожалеет о своих резких высказываниях в адрес Дональда Трампа.
"Я зашел слишком далеко", — признал он.
Ранее Маск ретвитнул пост вице-президента Джей Ди Вэнса, намекавший на потери Маска в результате сотрудничества с правительством. В ответ миллиардер написал:
"Это того стоит".
Трамп заявил о готовности к торговой сделке с Китаем
© Getty Images / Win McNamee
Президент США Дональд Трамп сообщил, что соглашение с Китаем по торговле готово. Согласно договорённостям:
- Китай поставит США редкоземельные металлы;
- Вашингтон снизит пошлины на китайские товары до 55%;
- Пекин – на американские до 10%;
- Китайским студентам разрешат обучение в США.
Предварительные переговоры длились 20 часов и завершились в Лондоне. Лидеры также договорились о новых раундах переговоров и подтвердили стремление к "стабильному экономическому диалогу".
Самое читаемое
- Каспий уходит: региону грозит засоление, потеря улова и дефицит воды
- Избитый бабушкой в автобусе казахстанец стал моделью мирового масштаба
- "КамАЗ взлетел в воздух": семья водителя требует объективности в разборе смертельного ДТП в Усть-Каменогорске
- Подростки разгромили припаркованные машины в Астане
- Течение унесло семью с детьми на SUP-бордах на Бухтарминском водохранилище