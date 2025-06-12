BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

ЕС готовит санкции против китайских банков за помощь России

Qilai Shen/Bloomberg

Евросоюз предложил ввести санкции в отношении двух небольших китайских банков, подозреваемых в содействии России в обходе ограничений. Об этом сообщает Bloomberg. Банки расположены недалеко от российско-китайской границы. ЕС планирует запретить финансовым организациям альянса любые транзакции с ними. Названия банков пока не раскрываются.

Косово согласилось временно принять мигрантов, депортированных из США

Власти Косово заявили о готовности участвовать в американской программе переселения депортированных лиц. Приштина уточнила, что примет тех, кто соответствует критериям, связанным с верховенством закона и общественным порядком. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на кабинет премьера Альбина Курти.

49 человек погибли в результате снегопадов и ливней в ЮАР

X / Facts About Africa

Сильные осадки вызвали наводнения и оползни в провинции Восточный Кейп. Сотни тысяч домов остались без света, дороги перекрыты, более 500 человек эвакуированы в убежища. Власти ЮАР сообщают о 49 погибших. Об этом сообщает CNN.

Илон Маск извинился за свои посты о Трампе

Nathan Howard/Reuters

Бизнесмен Илон Маск написал в соцсети X (бывший Twitter), что сожалеет о своих резких высказываниях в адрес Дональда Трампа.

"Я зашел слишком далеко", — признал он.

Ранее Маск ретвитнул пост вице-президента Джей Ди Вэнса, намекавший на потери Маска в результате сотрудничества с правительством. В ответ миллиардер написал:

"Это того стоит".

Трамп заявил о готовности к торговой сделке с Китаем

© Getty Images / Win McNamee

Президент США Дональд Трамп сообщил, что соглашение с Китаем по торговле готово. Согласно договорённостям:

Китай поставит США редкоземельные металлы;

Вашингтон снизит пошлины на китайские товары до 55%;

Пекин – на американские до 10%;

Китайским студентам разрешат обучение в США.

Предварительные переговоры длились 20 часов и завершились в Лондоне. Лидеры также договорились о новых раундах переговоров и подтвердили стремление к "стабильному экономическому диалогу".