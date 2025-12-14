Главные новости мира за ночь — политика, экономика и события, влияющие на глобальные процессы. Всё самое важное — коротко и по существу в подборке BAQ.KZ.

Более 200 человек эвакуировали из аквапарка в России

В Суздале Владимирской области произошёл пожар в гостинично-туристическом комплексе. Из аквапарка эвакуировали 210 человек. Площадь возгорания составила около 50 кв. метров. Пострадавших и погибших нет, к тушению привлекались 38 спасателей и 13 единиц техники.

В Азербайджане женщину спасли после 45 минут клинической смерти

В Ширванской клинической больнице медикам удалось вернуть к жизни 37-летнюю пациентку спустя 45 минут после остановки сердца. Реанимационные мероприятия оказались успешными, состояние женщины стабилизировалось, она выписана домой.

Камбоджа закрыла границу с Таиландом

Власти Камбоджи полностью закрыли все контрольно-пропускные пункты на границе с Таиландом на фоне обострения вооружённого конфликта. Ограничения действуют с 13 декабря на неопределённый срок. По последним данным, пограничные столкновения привели к десяткам погибших и сотням раненых, сотни тысяч жителей были эвакуированы.

В России с рельсов сошли цистерны с мазутом и дизельным топливом

В Пензенской области в результате столкновения маневрового локомотива с грузовым поездом сошли с рельсов 14 цистерн. Разлив мазута составил около 750 кв. метров. Пострадавших нет, на месте работают восстановительные поезда.