В МИРЕ: гигантский турецкий авианосец, безработица в ЕС, землетрясение в Афганистане

Что произошло в мире за сутки.

BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Эрдоган дал старт строительству первого турецкого авианосца — крупнейшего в Средиземном море

Турция начала строительство собственного гигантского авианосца в рамках проекта MUGEM (Milli Uçak Gemisi). Как сообщает Le Figaro, президент Реджеп Тайип Эрдоган лично дал старт программе, а завершить её планируют к 2030 году.

Будущий флагман длиной 285 метров и водоизмещением более 60 000 тонн сможет принимать как истребители, так и малозаметные беспилотники. Это первый полностью турецкий авианосец, который по размерам превзойдёт даже французский "Шарль де Голль" — крупнейшее судно в Средиземном море на сегодняшний день.

В Афганистане снова зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6

Восточную часть Афганистана вновь потрясло землетрясение магнитудой 5,6. Подземные толчки произошли вечером 4 сентября в 20:30 по местному времени в 14 километрах к востоку от города Джелалабад, в провинции Нангархар. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS). Очаг залегал на глубине 10 километров.

Это уже третье сильное землетрясение в регионе за последние дни. Ранее, 31 августа, в результате разрушительного удара стихии в провинции Кунар погибли более 2200 человек, тысячи получили ранения. 2 сентября сейсмологи зафиксировали ещё один подземный толчок магнитудой 5,2. О новых разрушениях и жертвах пока не сообщается.

ООН приостановила авиадоставку гуманитарной помощи в Нигерии

Организация Объединенных Наций временно прекратила воздушные перевозки гуманитарной помощи в северо-восточную часть Нигерии. Как сообщил пресс-секретарь Генсека ООН Стефан Дюжаррик, причиной стала нехватка финансирования: для продолжения работы требуется 5,4 миллиона долларов.

Полёты, осуществляемые Службой гуманитарной авиации ООН (UNHAS) и Всемирной продовольственной программой (WFP), ранее обеспечивали доставку сотрудников и грузов в районы, недоступные по суше из-за угроз безопасности. В этом году услугами уже воспользовались 4,5 тысячи гуманитарных работников.

По словам Маргот ван дер Велден из ВПП, остановка авиационных рейсов ставит под угрозу жизни миллионов людей, которым грозят голод, насилие и переселение. Ситуация усугубляется на фоне общего сокращения международных пожертвований.

