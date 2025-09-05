Турция начала строительство собственного гигантского авианосца в рамках проекта MUGEM (Milli Uçak Gemisi). Как сообщает Le Figaro, президент Реджеп Тайип Эрдоган лично дал старт программе, а завершить её планируют к 2030 году.

Будущий флагман длиной 285 метров и водоизмещением более 60 000 тонн сможет принимать как истребители, так и малозаметные беспилотники. Это первый полностью турецкий авианосец, который по размерам превзойдёт даже французский "Шарль де Голль" — крупнейшее судно в Средиземном море на сегодняшний день.