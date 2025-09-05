BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.
Эрдоган дал старт строительству первого турецкого авианосца — крупнейшего в Средиземном море
Фото: Profit.Ro
В Афганистане снова зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6
Названы страны ЕС с самым большим и минимальным показателем безработицы
Согласно свежим данным Евростата, Польша вошла в число стран Евросоюза с одним из самых низких уровней безработицы. В июле 2025 года показатель в стране оказался ниже среднего по ЕС и уступил лишь Мальте (2,6%), Чехии (2,8%) и Словении (2,9%).
Общий уровень безработицы в ЕС составил 5,9%, а в Еврозоне — 6,2%, что отражает стабильное снижение по сравнению с предыдущим годом. Самый высокий уровень по-прежнему наблюдается в Испании — 10,4%.
Эксперты отмечают положительную динамику: за месяц количество безработных в ЕС сократилось на 165 тысяч человек.
Фото: Томаш Станьчак / Agencja Wyborcza.pl
ЦАХАЛ контролирует 40% Газы, операция против ХАМАС продолжается
Армия обороны Израиля заявила об установлении контроля над 40% территории города Газа. По словам спикера ЦАХАЛ Эфи Дефрина, подразделения действуют в районах Зейтун и Шейх Радван, а операция "будет расширяться и усиливаться" до полной ликвидации ХАМАС и освобождения всех заложников. Израиль призвал мирных жителей эвакуироваться, уже около 70 тысяч человек покинули город. Военная миссия началась 20 августа и завершится только после достижения всех целей, включая демилитаризацию сектора Газа.
Фото: JACK GUEZ/AFP/Getty Images