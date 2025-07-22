BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.
Трамп заявил о готовности нанести удары по ядерным объектам Ирана
21 июля бывший президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что Америка готова снова атаковать ядерные объекты Ирана, если сочтёт это необходимым. Так он отреагировал на заявление иранского министра иностранных дел Аббаса Аракчи, который сообщил о "серьёзных разрушениях" после предыдущей атаки США.
"Как я и говорил — они разрушены. И мы сделаем это снова, если понадобится!" — написал Трамп.
Фото: REUTERS/Majid Asgaripour
В Бангладеше назвали причину крушения самолета ВВС
В Дакке 21 июля потерпел крушение учебный истребитель ВВС Бангладеш FT-7bgi. Причиной инцидента стала механическая неисправность, сообщили в пресс-службе вооружённых сил страны.
Самолёт вылетел с базы АК Хандкар для плановых учений, но вскоре после взлёта дал сбой. Пилот успел направить машину в малонаселённую местность, чтобы избежать жертв среди мирного населения.
Фото: REUTERS/Stringer
Израиль объяснил причины ударов по Сирии
ЦАХАЛ нанёс удары по зданиям Генштаба и президентского дворца в Сирии, чтобы предупредить Дамаск о недопустимости враждебной политики. Об этом заявил депутат Кнессета Зеэв Элькин (партия "Ямин Мамлахти"), передаёт РБК.
"Мы не играемся в игрушки. Если сирийский режим не остановится, он окажется под угрозой", — подчеркнул Элькин. Он добавил, что накапливаемое Сирией оружие у границ Израиля представляет реальную опасность и может быть использовано для нападения, как это уже произошло 7 октября.
Фото: AFP
Третий раунд переговоров пройдет в Стамбуле на этой неделе
Третий раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти в Стамбуле 24–25 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на осведомлённый источник.
По его словам, сейчас стороны согласовывают точные даты. Другой источник, близкий к российской делегации, подтвердил: инициатива проведения переговоров на этой неделе поступила от Киева. Стамбул по-прежнему рассматривается как основная площадка для диалога.
Скриншот видео: соцсети
В Индии жертвами наводнения стали 125 человек
Сильнейшие муссонные дожди в индийском штате Химачал-Прадеш унесли жизни уже 125 человек, сообщает телеканал NDTV. Стихия обрушилась на регион с 20 июня и привела к масштабным наводнениям, оползням и авариям на дорогах.
По данным местного Центра управления стихийными бедствиями, 70 человек погибли от природных катастроф, ещё 55 — в результате связанных с ними ДТП. Повреждена инфраструктура: закрыты сотни автомагистралей и нарушены водоснабжение в десятках районов.
Муссонный сезон в Южной Азии вновь подтвердил свою разрушительную силу.