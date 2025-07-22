BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Трамп заявил о готовности нанести удары по ядерным объектам Ирана

21 июля бывший президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что Америка готова снова атаковать ядерные объекты Ирана, если сочтёт это необходимым. Так он отреагировал на заявление иранского министра иностранных дел Аббаса Аракчи, который сообщил о "серьёзных разрушениях" после предыдущей атаки США.

"Как я и говорил — они разрушены. И мы сделаем это снова, если понадобится!" — написал Трамп.

Фото: REUTERS/Majid Asgaripour

В Бангладеше назвали причину крушения самолета ВВС

В Дакке 21 июля потерпел крушение учебный истребитель ВВС Бангладеш FT-7bgi. Причиной инцидента стала механическая неисправность, сообщили в пресс-службе вооружённых сил страны.

Самолёт вылетел с базы АК Хандкар для плановых учений, но вскоре после взлёта дал сбой. Пилот успел направить машину в малонаселённую местность, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

Фото: REUTERS/Stringer

Израиль объяснил причины ударов по Сирии

ЦАХАЛ нанёс удары по зданиям Генштаба и президентского дворца в Сирии, чтобы предупредить Дамаск о недопустимости враждебной политики. Об этом заявил депутат Кнессета Зеэв Элькин (партия "Ямин Мамлахти"), передаёт РБК.

"Мы не играемся в игрушки. Если сирийский режим не остановится, он окажется под угрозой", — подчеркнул Элькин. Он добавил, что накапливаемое Сирией оружие у границ Израиля представляет реальную опасность и может быть использовано для нападения, как это уже произошло 7 октября.

Фото: AFP

Третий раунд переговоров пройдет в Стамбуле на этой неделе

