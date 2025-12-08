Главные новости мира за ночь — политика, экономика и события, влияющие на глобальные процессы. Всё самое важное — коротко и по существу в подборке BAQ.KZ.

ХАМАС готов передать оружие палестинской администрации при условии ухода израильских войск

Лидер ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя заявил, что готов передать оружие будущему палестинскому органу власти, если Израиль выведет войска из анклава. Он согласен на присутствие сил ООН для наблюдения за прекращением огня, но отказывается от любых миссий по разоружению. После двух лет конфликта ситуация остаётся хрупкой: Израиль периодически наносит удары по боевикам, а ХАМАС продолжает ликвидировать соперников в секторе.

В Иране арестовали организаторов марафона из-за женщин без хиджабов

В Иране арестовали двух организаторов марафона на острове Киш после появления в сети фотографий женщин-участниц без хиджабов. В забеге участвовали около двух тысяч женщин и три тысячи мужчин, некоторые женщины были в спортивных футболках без традиционных головных уборов. Иранские власти расценили это как нарушение общественной нравственности и недопустимый вызов существующему порядку.

Сирийцы в Германии отметили годовщину свержения Асада

В Эссене, Берлине и Галле сирийцы устроили массовые празднования годовщины свержения режима Башара Асада. Мероприятия прошли мирно, несмотря на временные затруднения движения и отдельные случаи использования пиротехники. Многие участники, прибывшие в Германию во время гражданской войны, готовы вернуться в Сирию при улучшении условий жизни.

Африканский союз осудил попытку переворота в Бенине

Председатель Комиссии Африканского союза Махамуд Али Юсуф осудил попытку военного переворота в Бенине, назвав действия военных грубым нарушением принципов организации. Он призвал участников мятежа прекратить незаконные действия и уважать конституцию страны, а все стороны — отдавать приоритет диалогу. Ранее вооружённые силы страны пресекли попытку дестабилизации государства после заявления группы военных об "отстранении от должности" президента Патриса Талона.

Под Берлином прошёл ежегодный забег Дедов Морозов

В немецком городке Михендорф в 17-й раз состоялся традиционный забег Дедов Морозов. Около 1 000 участников переоделись в красно-белые костюмы и пробежали дистанции на 2,5, 5 и 10 километров, а для детей был отдельный забег на 1 километр. Все участники строго соблюдали дресс-код, а праздник создал яркое зрелище для зрителей и спортсменов.

В Китае нашли следы динозавров возрастом 200 миллионов лет

В провинции Сычуань палеонтологи обнаружили более 20 следов динозавров и других древних позвоночных на скальном обрыве в Дуцзянъяне. Среди отпечатков есть следы тероподов разных размеров и редкие хиротерийные следы, относящиеся к ранним архозаврам. Рядом с отпечатками найдены окаменевшие стволы и вертикальные пни, что помогает восстановить экосистему более 200 миллионов лет назад.