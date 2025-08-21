BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Британия против криптосетей Кыргызстана

pexels.com

Лондон ввёл санкции против восьми физических и юридических лиц, связанных с криптовалютой A7A5, привязанной к рублю и запущенной в Кыргызстане. По данным властей, через неё прошло более $9 млрд транзакций в интересах РФ.

Южная Корея: крупнейшая утечка данных

После кибератаки SK Telecom обязана заменить SIM-карты для 25 млн клиентов. Регулятор готовит рекордный штраф — до 300 млрд вон ($220 млн).

Германия тестирует отказ от Microsoft

Фото: liderhaber.com.tr/microsoft-acikladi-temel-sorun-giderildi

Минцифры ФРГ заявило о планах перейти на европейские и Open Source-решения ради цифрового суверенитета.

Украина: США снижают роль в гарантиях безопасности

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images

По данным ABC News и Politico, Вашингтон не намерен играть ведущую роль в переговорах и гарантиях для Киева.

Израиль и сектор Газа

Jim Hollander/UPI Photo/newscom/picture alliance

ЦАХАЛ начал наступление на Газу, уже контролируя окраины города. Нетаньяху потребовал ускорить операцию для окончательного разгрома ХАМАС.

США против Международного уголовного суда

Вашингтон ввёл санкции против четырёх представителей МУС, обвинив их в преследовании граждан США и Израиля без согласия этих стран.