Главные мировые события за сутки — чрезвычайные происшествия, борьба с преступностью и экономические итоги в краткой подборке BAQ.KZ.

В Якутии младенец получил травму головы при родах в холле медучреждения

В России новорожденный получил травму головы после стремительных родов, которые произошли в холле перинатального центра в Якутии. У ребенка диагностирован линейный перелом теменной кости, его состояние стабильное, жизни ничего не угрожает. Региональный Минздрав начал служебную проверку, ситуацией также заинтересовалась прокуратура.

В Турции задержаны 25 человек по делу о незаконном обороте наркотиков

В провинции Малатья в ходе спецоперации задержаны 14 подозреваемых в сбыте наркотиков, изъяты более 1 100 наркосодержащих таблеток, синтетические вещества и метамфетамин. Еще 12 человек задержаны в Стамбуле за употребление наркотиков. Большинство фигурантов арестованы, расследование продолжается.

Фондовые биржи США 52 раза обновили рекорды за год

Президент США Дональд Трамп заявил, что за год в экономику страны привлечено около $18 трлн инвестиций. По его словам, фондовые рынки 52 раза устанавливали рекордные показатели, а рост капитализации составил около $9 трлн.