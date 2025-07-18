BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Канада вводит новые пошлины на импорт стали

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о новых мерах для защиты отечественной сталелитейной отрасли. Как сообщает Reuters, введена система тарифных квот для стран с соглашениями о свободной торговле, за исключением США.

Кроме того, до конца июля будет действовать дополнительная пошлина в 25% на импорт стали из стран, не входящих в США, если металл был произведён в Китае. Эти шаги направлены на снижение зависимости от дешевого импорта и поддержку местных производителей.

Фото: Profit.ro

В Ираке при пожаре в торговом центре погибли более 60 человек

В иракском городе Эль-Кут вспыхнул мощный пожар в крупном торговом центре Hyper Mall, который открылся всего пять дней назад. По официальным данным, погибли не менее 61 человека, десятки числятся пропавшими без вести.

По словам очевидцев, возгорание началось после взрыва кондиционера и стремительно охватило здание. Губернатор региона объявил трехдневный траур и пообещал подать в суд на владельцев ТЦ и подрядчиков. Ведётся расследование, первые результаты ожидаются в течение 48 часов.

Фото: Ahmed Saad/REUTERS

В Южной Корее не менее четырех человек погибли из-за мощных ливней



На Южную Корею обрушились мощные проливные дожди, в результате которых погибли по меньшей мере четыре человека, еще двое получили ранения. Как сообщает агентство Yonhap, из зон риска экстренно эвакуированы более 1,3 тыс. человек.

Из-за стремительно растущего ущерба уровень погодной опасности был повышен до максимального. Власти мобилизовали все службы для ликвидации последствий стихии.

Фото: Getty Images

Израильская атака задела церковь в Газе: есть погибшие

В секторе Газа израильский удар поразил церковь Святого Семейства, в результате чего погибли три человека и ещё девять получили ранения. Об этом 17 июля сообщила Иерусалимская латинская патриархия.

ЦАХАЛ заявил, что попадание было непреднамеренным — осколки снаряда задели церковь во время удара по военной цели. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил глубокое сожаление по поводу случившегося. По факту инцидента начато расследование.

В Монголии на фестивале утонули 25 человек