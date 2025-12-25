Главные новости мира за ночь — политика, экономика и события, влияющие на глобальные процессы. Всё самое важное — коротко и по существу в подборке BAQ.KZ.

Кремль не принял мирный план Украины из 20 пунктов

Кремль не поддержал обновлённый мирный план, представленный президентом Украины Владимир Зеленский, сообщило агентство Bloomberg. В Москве считают документ лишь отправной точкой и настаивают на его доработке, включая более жёсткие ограничения для ВСУ и гарантии нерасширения НАТО. Несмотря на критику, Россия не отвергает диалог и поддерживает контакты с США, заявили в Кремле.

Взрыв на юге Москвы у места недавней гибели генерала

Ночью 24 декабря на юге Москвы произошёл взрыв, в результате которого погибли три человека, включая двух сотрудников полиции. По данным Следственный комитет России, взрывное устройство сработало при попытке задержания подозрительного мужчины возле служебного автомобиля. Обстоятельства происшествия расследуются, связь с подрывом генерала Фанила Сарварова, погибшего двумя днями ранее неподалёку, проверяется.

Годовщина крушения AZAL: выжившие требуют справедливости

В преддверии годовщины крушения самолёта Azerbaijan Airlines семьи погибших и выжившие вновь требуют ответов. Трагедия произошла 25 декабря 2024 года недалеко от Актау и унесла жизни 38 человек, расследование продолжается. После признания роли российских систем ПВО родственники жертв настаивают на привлечении виновных к ответственности.

Разлив масла в Чёрном море после удара по порту под Одессой

После удара по порту "Южный" в Одесской области в Чёрное море попали тонны растительного масла, что привело к гибели птиц. Украинские власти сообщили, что локализация утечки осложнялась повторными обстрелами, а сейчас последствия ликвидируют специализированные суда. Местные жители и Одесский зоопарк спасают пострадавших пернатых.

Взрыв газа после ДТП на автостраде в Италии

На автостраде Милан—Неаполь в районе коммуны Теано столкнулись два грузовика, после чего взорвалась цистерна со сжиженным газом. Спасатели заранее перекрыли трассу и эвакуировали людей, поэтому обошлось без пострадавших. Движение по Автострада A1 восстановили частично, одна полоса остаётся на ремонте.

Минобороны Израиля отказалось от идеи форпостов в Газе

Министерство обороны Израиля опровергло слова министра Исраэль Кац о создании форпостов в Секторе Газа. В ведомстве пояснили, что речь шла лишь о возможных мерах безопасности и временном размещении подразделений. Власти Израиля подчёркивают, что действующие планы при посредничестве США предполагают вывод войск из анклава.