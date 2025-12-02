Главные новости мира за ночь - политика, экономика и события, влияющие на глобальные процессы. Всё самое важное - коротко и по существу в подборке BAQ.KZ.

Утечка персональных данных порядка 33,7 млн людей в Южной Корее

Южнокорейский онлайн-ритейлер Coupang объявил об утечке персональных данных порядка 33,7 млн клиентов. Если эта информация подтвердится, инцидент может стать крупнейшим в стране, где проживает около 52 млн человек. По предварительным данным, злоумышленники получили доступ к пользовательским данным ещё в конце июня, однако нарушение выявили только 18 ноября. Компания уточнила, что утечка затронула электронные адреса, номера телефонов и данные о доставке, но не затронула платежную информацию и регистрационные данные.

Жители Швейцарии проголосовали против налога на сверхбогатых и всеобщей гражданской службы

Граждане Швейцарии на всеобщем референдуме отклонили две масштабные реформы с подавляющим перевесом голосов. Инициативу о введении всеобщей общественной службы отклонили 84,2% избирателей. Она предусматривала, что все граждане, независимо от пола, должны были проходить службу в армии, гражданской обороне или социальных структурах. Противники реформы указали на чрезмерную нагрузку на рынок труда и несоразмерность таких изменений. Не получила поддержки и инициатива о введении 50-процентного налога на наследство свыше 50 млн франков. Против выступили 78,3% избирателей. Идея, предложенная молодёжным крылом социалистов, предполагала использование этих средств для климатической политики и перестройки экономики, однако критики предупреждали об оттоке капитала и возможном снижении налоговых поступлений.

Немецкие города экономят на рождественской иллюминации

В ряде немецких городов этой зимой станет заметно меньше праздничных огней - местные власти отказываются от части новогодней иллюминации из-за ограниченных бюджетов.

По словам Штефана Генса, главы Союза розничной торговли Германии, у многих коммун и городов попросту пустые кассы, и традиционное праздничное оформление центров становится финансово неподъёмным.

Россия и Саудовская Аравия договорились о безвизовом режиме

Россия и Саудовская Аравия подписали межправительственное соглашение об отмене виз для владельцев всех типов паспортов. Церемония подписания состоялась на российско-саудовском деловом форуме, в которой участвовал вице-премьер Александр Новак. О планах на безвизовый режим стороны заявили ещё в начале октября в материалах стратегической сессии по развитию туризма в России. Проект соглашения был официально одобрен правительством 27 октября.

В Греции полиция применила слезоточивый газ против протестующих фермеров

В Греции полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против фермеров, перекрывших тракторами автомагистраль Патры-Афины-Салоники-Эвзони в районе Никеи. Применение спецсредств последовало после того, как протестующие попытались сдвинуть с дороги автозак, блокировавший движение колонне тракторов.

Причиной акций стали задержки выплат субсидий от организации OPEKEPE, рост расходов на производство и низкие закупочные цены на сельхозпродукцию. Фермеры также блокировали дороги в районе города Кардицы. В столкновениях с полицией пострадали два человека, один из них - деятель профсоюза фермеров, их госпитализировали. Трое протестующих задержаны, двое полицейских получили травмы.