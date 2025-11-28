Главные мировые новости за ночь — политика, чрезвычайные события и спорт. Всё самое важное — коротко и по сути в подборке BAQ.KZ.

Путин назвал Крым и Донбасс ключевой темой переговоров с США

Президент России Владимир Путин заявил, что юридическое признание принадлежности Крыма и Донбасса РФ станет одной из главных тем на переговорах с американской стороной, которые пройдут на следующей неделе в Москве. Также в повестке обсуждение вопросов стратегической стабильности, включая испытания ядерного оружия.

Украина и США продолжат работу над мирным планом

Совместные переговоры делегаций Украины и США по развитию достигнутых договоренностей продолжатся в Женеве уже в конце недели. Главная цель — выработка конкретных шагов для скорейшего достижения длительного и достойного мира.

В Израиле спасли подростка с 300-метрового крана

В Иерусалиме пожарные эвакуировали 15-летнего юношу, который забрался на строительный кран ради "красивого вида" и провёл там почти девять часов. Подросток отделался лёгкими ссадинами и признаками обезвоживания. Случай вызвал широкий общественный резонанс и напомнил о рисках экстремальных селфи.

Криштиану Роналду стал совладельцем бойцовского промоушена

Нападающий сборной Португалии и клуба "Аль-Наср" вошёл в число совладельцев международного промоушена смешанных единоборств WOWfc. Вторым владельцем стал непобеждённый чемпион UFC Илия Топурия. Роналду отметил, что проект вдохновляет новое поколение и способствует развитию спорта.