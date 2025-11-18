В МИРЕ: план Трампа по Газе одобрили, взрыв в Польше, ВОЗ против вейпов
Главные новости мира за ночь — политика, экономика и события, влияющие на глобальные процессы. Всё самое важное — коротко и по существу в подборке BAQ.KZ.
Совбез ООН одобрил план Трампа по Газе
Совбез ООН поддержал резолюцию по мирному плану Дональда Трампа, предусматривающему ввод международных сил и демилитаризацию Газы. 13 стран проголосовали "за", Россия и Китай воздержались. Документ также упоминает возможное создание палестинского государства.
ВОЗ предлагает запретить ароматизаторы в вейпах
На конференции в Женеве предложили запретить вкусовые добавки в электронных сигаретах и пластиковые фильтры. ВОЗ считает, что подобные ароматизаторы привлекают молодежь к никотину и создают масштабные экологические отходы.
На Филиппинах — крупнейшие протесты против коррупции
В Маниле более полумиллиона человек потребовали наказания виновных в хищениях средств, выделенных на защиту от наводнений. Расследование затрагивает подрядчиков и чиновников, включая окружение президента Маркоса-младшего.
Турецкий танкер загорелся после удара РФ по порту Украины
В порту Измаила в Одесской области российский дрон повредил турецкий газовоз. На судне вспыхнул пожар, экипаж эвакуировали. Украина и Румыния вывезли жителей близлежащих районов из зоны риска.
В Польше подорвали железную дорогу между Варшавой и Люблином
Властями подтверждена диверсия: рельсы были повреждены взрывным устройством. Машинист успел предотвратить катастрофу. Линия важна для транспортировки военной помощи Украине.
Иран развернул засев облаков из-за критической засухи
Осадки упали на 89% от нормы, водохранилища в Тегеране почти пусты. Засев проводят в районах вокруг высохшего озера Урмия. Власти предупреждают о возможных ограничениях воды и эвакуации.
