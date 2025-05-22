В МИРЕ: модернизация ядерного оружия в США, смертельный ливень в Индии, военный парад в Вашингтоне
Что произошло в мире за сутки.
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BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.
США потратят 30 млрд долларов на модернизацию ядерного оружия
Министерство энергетики США планирует выделить $30 млрд на обновление ядерного оружия и силовых установок для подлодок и авианосцев. Об этом 22 мая сообщил глава ведомства Крис Райт на слушаниях в сенате. По его словам, модернизация — приоритет для Белого дома в сфере нацбезопасности.
Иллюстрация: vchal / Getty Images
93 человека погибли при ударах Израиля по Газе за сутки
Израильские удары по сектору Газа за последние сутки унесли жизни по меньшей мере 93 человек. С начала конфликта в октябре 2023 года в палестинском анклаве погибло уже более 53 655 человек, ещё свыше 121 950 получили ранения.
Фото: REUTERS/Hatem Khaled
В КНДР произошла авария при спуске на воду нового эсминца
На верфи в Чхонджине 21 мая во время церемонии спуска на воду нового эсминца в присутствии Ким Чен Ына произошла авария. Корма корабля сошла со стапеля преждевременно и повредила днище, нарушив равновесие судна. Нос остался на месте - эсминец застрял.
Фото: ЦТАК
На военном параде в Вашингтоне будут танки, лошади и собака
14 июня в столице США пройдет масштабный военный парад: более 6 тысяч солдат, десятки танков Abrams, БМП Bradley, БТР Stryker, вертолёты и даже 34 лошади, два мула и одна собака. Шествие совпадёт с 79-летием Дональда Трампа. Парад охватит всю историю американских войн — от Войны за независимость до наших дней.
Фото: Mark Wilson / Getty Images
Два человека погибли и 11 пострадали в результате ливня с градом в Дели
В индийской столице Дели 22 мая мощный ливень с градом привёл к трагическим последствиям — погибли двое, включая 22-летнего мужчину и человека с инвалидностью, ещё 11 человек получили ранения. Стихия повалила деревья, повредила инфраструктуру и вызвала отключения электричества. Из-за непогоды отменены как минимум 13 авиарейсов.
Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis
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