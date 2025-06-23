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Израиль заявил о продолжении атак по военным целям в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о масштабной атаке на территории Ирана. По данным военных, около 20 израильских истребителей в воскресенье сбросили более 30 боеприпасов по военным объектам в западных провинциях Керманшах и Хамедан. Целями стали склады ракет, пусковые установки, а также спутниковые и радиолокационные комплексы. В районе Тегерана была уничтожена система ПВО класса "земля-воздух".

Операция проводилась на основе разведданных. ЦАХАЛ заявил, что удары стали продолжением кампании по нейтрализации угроз со стороны Ирана.

Фото: picture-alliance / dpa

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