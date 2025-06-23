В Уэйне (штат Мичиган) мужчина на автомобиле протаранил церковь и открыл огонь по прихожанам. Внутри находилось около 150 человек, включая детей. Один человек получил ранение в ногу. Нападавшего удалось сбить с ног одному из прихожан, после чего его застрелил охранник. Полиция ведёт расследование.
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Хуситы опять объявили войну США
Йеменские хуситы объявили, что ранее достигнутые договоренности о ненападении с США больше не действуют. Как заявил член политбюро движения Мухаммед аль-Бухаити, договор утратил силу после ударов США по Ирану. Он пообещал ответ - хуситы начнут атаковать американские силы в Красном море.
На фоне этих заявлений президент США Дональд Трамп подтвердил удары по иранским ядерным объектам, назвав их "историческим событием".
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РФ исключила украинский язык из школьной программы
Министерство просвещения России решило исключить украинский язык из федеральной общеобразовательной программы. Он больше не будет входить в блок родных языков для изучения в школах национальных республик. В пояснительной записке указано, что решение связано с "изменившейся геополитической ситуацией".
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ЦАХАЛ обнаружил в секторе Газа тела еще трех заложников
Армия обороны Израиля объявила о находке тел трёх израильтян, убитых боевиками ХАМАС 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе в качестве заложников. Среди них — 71-летняя Офра Кейдар, 21-летний Йонатан Самерано и 19-летний танкист Шай Левинсон. Тела были идентифицированы и переданы родственникам. По данным ЦАХАЛ, у ХАМАС ещё около 20 живых заложников и около 30 тел погибших.
Фото: SOUTH FIRST RESPONDERS / AFP