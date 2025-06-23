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В МИРЕ: нападение на церковь в США, исключение украинского языка из школьной программы РФ, атака по Ирану

Что произошло в мире за сутки.

Сегодня, 11:19
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В МИРЕ: нападение на церковь в США, исключение украинского языка из школьной программы РФ, атака по Ирану Сегодня, 11:19
Сегодня, 11:19
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BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Израиль заявил о продолжении атак по военным целям в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о масштабной атаке на территории Ирана. По данным военных, около 20 израильских истребителей в воскресенье сбросили более 30 боеприпасов по военным объектам в западных провинциях Керманшах и Хамедан. Целями стали склады ракет, пусковые установки, а также спутниковые и радиолокационные комплексы. В районе Тегерана была уничтожена система ПВО класса "земля-воздух".

Операция проводилась на основе разведданных. ЦАХАЛ заявил, что удары стали продолжением кампании по нейтрализации угроз со стороны Ирана.

Фото: picture-alliance / dpa

В США мужчина на автомобиле въехал в церковь и открыл огонь по людям

В Уэйне (штат Мичиган) мужчина на автомобиле протаранил церковь и открыл огонь по прихожанам. Внутри находилось около 150 человек, включая детей. Один человек получил ранение в ногу. Нападавшего удалось сбить с ног одному из прихожан, после чего его застрелил охранник. Полиция ведёт расследование.

Фото: Fotolia / webookem

Хуситы опять объявили войну США

Йеменские хуситы объявили, что ранее достигнутые договоренности о ненападении с США больше не действуют. Как заявил член политбюро движения Мухаммед аль-Бухаити, договор утратил силу после ударов США по Ирану. Он пообещал ответ - хуситы начнут атаковать американские силы в Красном море.

На фоне этих заявлений президент США Дональд Трамп подтвердил удары по иранским ядерным объектам, назвав их "историческим событием".

Фото: Khaled Abdullah / REUTERS

РФ исключила украинский язык из школьной программы

Министерство просвещения России решило исключить украинский язык из федеральной общеобразовательной программы. Он больше не будет входить в блок родных языков для изучения в школах национальных республик. В пояснительной записке указано, что решение связано с "изменившейся геополитической ситуацией".

Фото: Donat Sorokin/TASS/dpa/picture alliance

ЦАХАЛ обнаружил в секторе Газа тела еще трех заложников

Армия обороны Израиля объявила о находке тел трёх израильтян, убитых боевиками ХАМАС 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе в качестве заложников. Среди них — 71-летняя Офра Кейдар, 21-летний Йонатан Самерано и 19-летний танкист Шай Левинсон. Тела были идентифицированы и переданы родственникам. По данным ЦАХАЛ, у ХАМАС ещё около 20 живых заложников и около 30 тел погибших.

Фото: SOUTH FIRST RESPONDERS / AFP

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