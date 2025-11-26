Главные мировые новости — о чрезвычайных происшествиях, дипломатии и важных событиях в мире. Кратко по сути — в подборке BAQ.KZ.

Пакистан атаковал Афганистан: десятки жертв и рост напряжённости

Пакистанские ВВС нанесли удары по трём провинциям Афганистана, жертвами стали не менее десяти мирных жителей. Удары стали ответом на серию терактов в Пакистане, в том числе смертельный взрыв в Исламабаде и атаку в Пешаваре. Кабул утверждает, что Пакистан нарушает границы и обещает ответить, тогда как Исламабад обвиняет афганскую сторону в укрытии боевиков. Ситуация на границе стремительно скатывается в новую опасную фазу.

По делу об ограблении Лувра задержаны ещё четверо человек

Французская полиция задержала двух мужчин и двух женщин в рамках расследования дерзкой кражи королевских драгоценностей из Лувра. Их роль пока не раскрывается, но их допрашивают по делу, где ранее уже предъявили обвинения четырём другим фигурантам. Следствие считает, что преступники проникли в Лувр по лестнице, установленной на угнанном грузовике, и вынесли восемь экспонатов стоимостью 88 млн евро. Похищенные реликвии до сих пор не найдены.

ООН: каждые десять минут в мире погибает женщина от насилия в семье

Новый доклад УНП ООН и "ООН-женщины", опубликованный в Международный день борьбы с насилием в отношении женщин, показывает: в 2024 году 50 тысяч женщин и девочек были убиты собственными партнёрами или родственниками. Всего за год жертвами умышленных убийств стали 83 тысячи женщин, и 60% этих преступлений совершены дома. Эксперты предупреждают, что фемицид — последняя точка длительного насилия, которое всё чаще начинается в интернете. Самые высокие показатели фиксируются в Африке, затем в Америке и Океании.

Наводнение в Таиланде: сотни тысяч эвакуированы, десятки районов отрезаны водой

Юг Таиланда накрыли масштабные наводнения: погибло как минимум 13 человек, затоплены десять провинций, десятки тысяч семей оказались в изоляции. Сильнее всего пострадала Сонгкхла, где власти объявили зону бедствия и проводят массовую эвакуацию — только там ущерб коснулся более 465 тысяч жителей. ВМС Таиланда отправили в регион авианосец с вертолетами, медикам и запасами воды и еды. Последствия удара стихии ощущает и Малайзия, где эвакуировали уже свыше 10 тысяч человек.

В Германии стартовал суд над "бандой молотков"

В Лейпциге начался громкий процесс против семи предполагаемых участников леворадикальной группы "Антифа-Восток". Их обвиняют в создании преступного сообщества и нападениях на людей, которых они считали праворадикалами, — как минимум восемь эпизодов в Германии и несколько в Венгрии. Среди атак — избиения молотками на вокзалах Вурцена и Дессау, после которых группу и прозвали "бандой молотков". Подсудимых встретили аплодисментами сторонников, а сам процесс обещает длиться до апреля 2027 года.