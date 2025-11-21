Главные новости мира за ночь — политика, экономика и события, влияющие на глобальные процессы. Всё самое важное — коротко и по существу в подборке BAQ.kz.

Более 50 тысяч домов затоплены во Вьетнаме в результате наводнений

Во Вьетнаме продолжаются последствия сильных дождей и масштабных наводнений, число погибших выросло до 41 человека. Наиболее сильно пострадали провинции Даклак и Кханьхоа, где зафиксировано 16 и 14 погибших соответственно. Еще 9 человек числятся пропавшими без вести.

Косово назначило досрочные парламентские выборы на 28 декабря

Президент Косово Вьоса Османи объявила, что досрочные парламентские выборы пройдут 28 декабря. Решение принято после того, как премьер Альбин Курти и его партия "Самоопределение" не смогли сформировать новое правительство.

Османи подчеркнула, что 28 декабря - "единственная возможная дата" для голосования. Последняя попытка сформировать кабинет провалилась 19 ноября: предложенный состав правительства поддержали лишь 56 из 120 депутатов.

170 тысяч домов в Париже остались без электричества

Крупное отключение электроэнергии утром парализовало Париж, оставив около 170 тыс. домохозяйств без света. Из-за сбоя погасли светофоры и уличное освещение, а некоторые линии метро и пригородных поездов временно остановились.