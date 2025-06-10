BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

G7 не примет совместное коммюнике по итогам саммита из-за разногласий с Трампом

Лидеры стран "Большой семерки" не примут совместное коммюнике по итогам саммита в Канаде из-за разногласий с президентом США Дональдом Трампом. Конфликт касается вопросов Украины и американских пошлин. Как сообщают японские СМИ, на данный момент не ведется подготовка к декларации, а страны рассматривают возможность принятия отдельных заявлений. Вместо этого будут затронуты темы сотрудничества в области полезных ископаемых, искусственного интеллекта и миграции, но вопросы мировой торговли и отношения с Россией обсуждаться не будут. Саммит пройдет с 15 по 17 июня.

Фото: Bet_Noire / istockphoto.com

Выдворение иностранца - новый вид наказания вводят в УК Грузии

Грузия добавит новый вид наказания в Уголовный кодекс - выдворение иностранных граждан и запрет на въезд на определенный срок. Это решение было анонсировано исполнительным секретарем правящей партии "Грузинская мечта" Мамукой Мдинарадзе. Кроме того, штрафы для иностранцев, нарушивших правила пребывания, существенно вырастут, а процедура выдворения будет упрощена. Эти меры введены в ответ на общественные беспокойства и направлены на улучшение контроля за миграцией в стране.

Фото: aa.com.tr

Полиция Нью-Йорка задержала протестующих против миграционной политики Трампа

Полиция Нью-Йорка задержала несколько участников акции протеста, которая прошла у федерального здания на Манхэттене. Протестующие, около 50 человек, выступали против депортации нелегальных мигрантов и поддерживали сектор Газа. В Лос-Анджелесе протесты переросли в беспорядки после рейда службы иммиграционного контроля, а также на фоне угрозы сокращения федерального финансирования. В ответ на это Белый дом направил в город 2 тысячи бойцов национальной гвардии, что вызвало разногласия с местными властями.

Фото: AP Photo / Seth Wenig

Россия и Украина обменялись ударами беспилотников