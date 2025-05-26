BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Обмен пленными: Россия и Украина — "1000 на 1000"

Координационный штаб

Россия и Украина завершили третью часть крупного обмена пленными, проводимого при посредничестве Турции. Об этом сообщили президент Украины Владимир Зеленский и Министерство обороны РФ.

Обмен продолжался три дня. В воскресенье стороны обменяли по 303 человека.

"303 украинских защитника дома. Это третья часть обмена в формате 1000 на 1000", — написал Зеленский в Telegram.

Всего в рамках переговорного процесса и обменов с марта 2022 года Координационным штабом освобождено 5757 украинских граждан. Еще 536 украинцев удалось вернуть вне обменов.

Обе стороны не раскрывают подробности состава обмена, но считают это важным шагом в гуманитарной плоскости.

Газа: Израиль ударил по школе, десятки жертв

aljazeera.net

25 человек погибли в результате удара Израиля по зданию школы в Газе, сообщает Al Jazeera.

В здании школы проживали перемещенные лица. Reuters ранее написал про десятки пострадавших в результате атаки. По словам медиков, среди жертв удара по школе были женщины и дети.

Трамп раскритиковал Зеленского и Путина

Белый дом

Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес как Владимира Зеленского, так и Владимира Путина.

"Зеленский создаёт проблемы для Украины своими заявлениями. Мне это не нравится", — написал Трамп в Truth Social. "Я не знаю, что случилось с Путиным. Он запускает ракеты и убивает людей. Это неправильно", — добавил он.

В эфире Sky News Трамп заявил, что рассматривает возможность введения санкций против России.

Франция: анархисты обесточили Канны перед вручением "Золотой пальмовой ветви"

КВЕНТИН ТОП / ХАНС ЛУКАС / AFP

Анархистские группировки заявили о своей ответственности за блэкаут на юге Франции, в результате которого 160 тысяч домов остались без электричества.

Инцидент затронул и Каннский кинофестиваль — часть показов пришлось приостановить, были выведены из строя железнодорожные станции, светофоры и мобильная связь. Прокуратура начала расследование.

По заявлениям анархистов, атака была протестом против экологического ущерба и военных поставок Франции.

Гамбург: ножевое нападение на вокзале — 17 пострадавших

NEWS5/AFP

В пятницу вечером на центральном вокзале Гамбурга произошло нападение с ножом. По данным полиции, пострадали 17 человек, трое из них — в критическом состоянии. Нападавшая — 39-летняя женщина, по предварительным данным, страдавшая психическим расстройством.

Инцидент вызвал массовую эвакуацию, закрытие платформ и перебои в движении поездов.