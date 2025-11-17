Главные новости мира за ночь - политика, экономика и события, влияющие на глобальные процессы. Всё самое важное - коротко и по существу в подборке BAQ.KZ.

Обвал грунта при строительстве метро в Стамбуле

В ночь на 16 ноября в стамбульском районе Бешикташ на проспекте Кабаташ произошёл обвал грунта на участке строительства новой линии метро. Инцидент произошёл на территории будущей конечной станции "Кабаташ" линии M7, которая должна быть открыта в 2027 году.

В Мехико более 100 полицейских пострадали во время марша движения "Поколение Z"

В столице Мексики произошли столкновения между участниками антиправительственного марша "Поколение Z" и силами правопорядка. По данным секретаря общественной безопасности Мехико Пабло Васкеса Камачо, в результате инцидента пострадали свыше 100 полицейских.

В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима

Извержение произошло в 00:57 по местному времени, столб пепла достиг высоты около 4 400 метров. Информации о пострадавших или жертвах не поступало, повреждений зданий в населённых пунктах поблизости также не зарегистрировано.

В Германии раскритиковали аукцион с предметами Холокоста

Аукцион в немецком Нойсе, где выставлены на продажу предметы, связанные с Холокостом, вызвал резкую критику со стороны Международного комитета Аушвица. Аукционный дом Felzmann планирует продать 632 документа и вещи, принадлежавшие жертвам Холокоста, включая собрание "Система террора. Том II", содержащее письма узников концлагерей и нацистских преступников.

Трамп отменил пошлины на продукты из-за роста цен

Президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене повышенных импортных пошлин на более чем 200 товаров, включая кофе, говядину, бананы и апельсиновый сок. Решение принято на фоне обеспокоенности американцев ростом цен на продукты питания. Эксперты отмечают, что это существенный разворот в политике Трампа, который ранее уверял, что высокие импортные пошлины не приведут к инфляции.

Лесные пожары не утихают в Иране

В провинции Гюлистан на севере Ирана продолжаются лесные пожары. Изначально возгорание занимало небольшую площадь, однако порывистый ветер стремительно разнёс пламя по лесным массивам.