BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

В НАТО началась подготовка к сокращению американского контингента

Члены НАТО в Европе начали закрытую подготовку к возможному сокращению американского военного присутствия, сообщает Euraktiv. По данным источников, в альянсе ожидают, что президент США Дональд Трамп может вывести до 20 тысяч солдат с континента и перебросить их в Азию.

Союзники обеспокоены отсутствием конкретики из Вашингтона и опасаются, что решения будут приняты без консультаций. Под угрозой могут оказаться базы США в Германии, Италии и на восточном фланге НАТО.

Официальных заявлений пока нет, но в Брюсселе уже обсуждают, как организовать возможный вывод без ущерба для оборонных планов альянса.

Фото: Vitalii Vodolazskyi / shutterstock.com

Удар по гуманитарной очереди в Газе: не менее 16 погибших



Израильский авиаудар по группе людей, ожидавших гуманитарную помощь в районе Ат-Тахлия на юге сектора Газа, унес жизни не менее 16 человек. Об этом 3 июля сообщил телеканал Al-Aqsa.

По данным палестинских источников, десятки людей получили ранения. Всего с начала дня число погибших от израильских атак достигло 101 человека, из них 51 - это люди, находившиеся в местах раздачи помощи.

Al Jazeera сообщает, что за последние 48 часов в Газе погибли более 300 человек, включая мирных жителей в убежищах и центрах для беженцев.

Фото: кадр видео ТК Readovka

Трамп остался недоволен разговором с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что не смог достичь прогресса в урегулировании конфликта на Украине в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным.

"Это был довольно долгий звонок... мы говорили о многом, включая Иран и войну с Украиной. Я этим недоволен. Нет, я не добился никакого прогресса с ним сегодня", — сказал Трамп журналистам после беседы.

Разговор состоялся в четверг и, по словам Трампа, не принес ожидаемых результатов.

Иллюстрация: Global Look Press

Умер звезда фильмов "Бешеные псы" и "Убить Билла" Майкл Мэдсен

На 68-м году жизни скончался американский актер Майкл Мэдсен, известный по ролям в фильмах Квентина Тарантино. Как сообщает NBC News, он умер утром 3 июля в своем доме в Малибу от остановки сердца.

Полиция Лос-Анджелеса выясняет обстоятельства смерти, однако признаков насилия не обнаружено.

За свою карьеру Мэдсен снялся более чем в 170 фильмах, включая "Бешеные псы", "Донни Браско", "Убить Билла" и "Омерзительную восьмерку". Он также активно участвовал в российском кино и издавал поэзию.

Фото: Michael Bezjian/ WireImage

Трамп назвал налогово-бюджетный закон "лучшим подарком" для Америки

Президент США Дональд Трамп заявил, что одобренный Конгрессом законопроект о расходах и налогах — это "лучший подарок ко Дню независимости".

Документ увеличивает потолок госдолга на $5 трлн, сокращает социальные программы, усиливает военные расходы и сохраняет налоговые льготы времён первого срока Трампа.

По оценке Бюджетного управления Конгресса, это может привести к росту долга на $3,3 трлн за 10 лет и лишить до 12 млн американцев медстраховки.

Законопроект ожидается к подписанию 4 июля.

Фото: rsbnetwork.com