BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

США призвали достичь мира в Украине до 8 августа

Зампостпреда США при ООН Джон Келли заявил, что Вашингтон ожидает от России и Украины соглашения о прекращении огня до 8 августа.

"Пришло время заключить мир. Президент Трамп ясно дал понять, что это должно быть сделано к 8 августа", — сказал он на заседании Совбеза ООН 31 июля.

США, по его словам, готовы к "дополнительным мерам" ради урегулирования конфликта.

Фото: Selcuk Acar/Anadolu/IMAGO

Число жертв в Газе превысило 60 тысяч

С 7 октября 2023 года в результате израильских атак на сектор Газа погибли 60 239 человек, сообщает Минздрав анклава. Только за последние сутки — 101 погибший и 625 раненых. Общее число раненых превысило 146 тысяч.

С момента возобновления массированных ударов 18 марта после срыва перемирия, жертвами стали более 9 тысяч человек. От обстрелов гуманитарных пунктов, действующих с конца мая, погибло свыше 1300 палестинцев.

Под завалами разрушенных зданий, по данным властей Газы, остаются тела тысяч людей. От голода уже умерли 154 человека, среди них — 89 детей.

Фото: aa.com.tr

На Камчатке зафиксировано 120 афтершоков за сутки

За последние сутки на Камчатке зарегистрировано около 120 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,7, часть из которых ощущалась в населённых пунктах силой до 5 баллов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Из-за сохраняющейся сейсмоопасности туристам рекомендуют воздержаться от подъема на Авачинский вулкан и не приближаться к активным вулканам Безымянный, Шивелуч, Ключевской и Карымский.

Фото: allanswart / istockphoto.com

Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов, а также за рекламу VPN-сервисов.

Теперь за такие действия физическим лицам грозят штрафы от 3 до 5 тысяч рублей, а за продвижение VPN — до 80 тысяч. Для компаний сумма может достигать 500 тысяч рублей.

В Минцифры уточнили: обычных пользователей изменения не затронут — МВД получит данные только в рамках уголовного дела и при доказанном умысле.

Фото: kremlin.ru

Трамп ввел "уточненные" пошлины для ряда стран в размере от 10% до 41%

Самые высокие тарифы получили Сирия - 41%, а также Лаос и Мьянма (40%).

Самые низкие - 10% - установлены для Великобритании и Фолклендских островов. Для стран Евросоюза, Японии и Южной Кореи, ранее заключивших с США торговые сделки, предусмотрена надбавка в размере 15%. Импортные пошлины вступят в силу 7 августа, в отношении товаров из Канады новый тариф в 35% начнет действовать сразу.

Фото: Getty Images