Главные новости мира за ночь — происшествия и чрезвычайные события. Коротко и по существу в подборке BAQ.KZ.

В Турции 23 школьника госпитализировали после употребления шоколада

В городе Кютахья 23 ученика были доставлены в больницы с признаками пищевого отравления. После употребления шоколада у детей наблюдались тошнота и рвота. Образцы продукции направлены на экспертизу, причины инцидента устанавливаются, начато расследование.

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Подземные толчки зафиксированы у острова Хоккайдо. Эпицентр находился в 111 км к северо-востоку от города Хатинохе, очаг залегал на глубине 62 км. Угроза цунами не объявлялась, данных о разрушениях и пострадавших не поступало.

Семь человек пострадали в ДТП на западе Турции

В районе Эфелер города Айдын столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии пострадали семь человек, все они были доставлены в медицинские учреждения. На месте работали спасатели, полиция и скорая помощь, обстоятельства происшествия выясняются.