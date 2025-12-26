В МИРЕ: отравление школьников в Турции, землетрясение у берегов Японии, ДТП с пострадавшими
Главные новости мира за ночь — происшествия и чрезвычайные события. Коротко и по существу в подборке BAQ.KZ.
В Турции 23 школьника госпитализировали после употребления шоколада
В городе Кютахья 23 ученика были доставлены в больницы с признаками пищевого отравления. После употребления шоколада у детей наблюдались тошнота и рвота. Образцы продукции направлены на экспертизу, причины инцидента устанавливаются, начато расследование.
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Подземные толчки зафиксированы у острова Хоккайдо. Эпицентр находился в 111 км к северо-востоку от города Хатинохе, очаг залегал на глубине 62 км. Угроза цунами не объявлялась, данных о разрушениях и пострадавших не поступало.
Семь человек пострадали в ДТП на западе Турции
В районе Эфелер города Айдын столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии пострадали семь человек, все они были доставлены в медицинские учреждения. На месте работали спасатели, полиция и скорая помощь, обстоятельства происшествия выясняются.
