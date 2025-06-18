В МИРЕ: паника в Тегеране, Трамп обсуждает удары по Ирану, Разногласия в G7
Что произошло в мире за сутки.
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BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.
Массовое бегство из Тегерана на фоне ударов Израиля
Atta Kenare/AFP/Getty Images
В Тегеране наблюдается массовая эвакуация — люди покидают город из-за израильских ударов. На дорогах в сторону Каспийского моря — многокилометровые пробки, введены ограничения на продажу топлива (до 25 литров на авто). Израиль частично эвакуировал до 330 000 человек, пишет The Guardian.
США рассматривают участие в ударах по Ирану
cbsnews.com
Дональд Трамп провёл совещание с советниками по нацбезопасности. СМИ США (CNN, CBS News) сообщают, что США могут присоединиться к ударам, если Иран продолжит военные действия. Однако в окружении Трампа нет единого мнения.
На саммите G7 не смогли договориться по Украине
REUTERS/Amber Bracken
Совместное заявление по Украине не принято из-за позиции США. Как пишет Reuters, Канада и другие члены готовят отдельный документ. Формально G7 поддержали мирные инициативы США, но текст оказался слишком размытым.
Франция и Испания ужесточили визовые правила для россиян
VGVMEDIA/Pond5/IMAGO
Франция ужесточила правила въезда на свои заморские территории для граждан России и Беларуси, сообщила в понедельник, 16 июня, Ассоциация туроператоров РФ. Если раньше для посещения этих территорий россиянам и белорусам было достаточно действующей французской мультивизы категории С сроком от шести месяцев, то теперь придется оформлять специальную визу DFA, пишет dw.com.
Речь идет о следующих территориях: Французская Полинезия, Новая Каледония, Уоллис и Футуна, Гваделупа, Мартиника, Сен-Мартен, Сен-Бартелеми, Реюньон, Майотта, Французская Гвиана, Сен-Пьер и Микелон.
Новые требования не распространяются на тех, у кого есть долгосрочные французские визы категории D, а также на обладателей видов на жительство в странах Шенгенской зоны и Европейской экономической зоны (она включает в себя все страны ЕС, а также Исландию, Норвегию и Лихтенштейн).
Франсуа Фийон получил 4 года условно и штраф в 375 000 евро за фиктивное трудоустройство своей жены. Это дело разрушило его президентские амбиции ещё в 2017 году.
ИИ в кафе Токио подбирает блюда по эмоциям клиента
В Японии тестируют кафе с искусственным интеллектом: система анализирует лицо и голос клиента, после чего рекомендует персонализированные блюда, пишет asahi.com.
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